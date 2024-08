EQS-News: Erlebnis Akademie AG / Schlagwort(e): Hauptversammlung

Erlebnis Akademie AG Hauptversammlung: Aktionäre erteilen erneut große Zustimmung zum Kurs und der Strategie des Unternehmens Bad Kötzting, 14. August 2024 - Die Aktionäre der Erlebnis Akademie AG haben Vorstand und Aufsichtsrat auf der gestrigen Hauptversammlung erneut große Zustimmung zur Ausrichtung und der Strategie des Unternehmens gegeben. Die zur Beschlussfassung stehenden Tagesordnungspunkte wurden mit großer Mehrheit angenommen. "Wir freuen uns sehr über den Zuspruch unserer Aktionäre, insbesondere vor dem Hintergrund der großen Herausforderungen, die durch Pandemie und Kriegsausbruch in der Ukraine auf unser Unternehmen als der Freizeitbranche zugehörig in besonderer Härte gewirkt haben", so Bernd Bayerköhler, CEO der Erlebnis Akademie AG. "Im aktuellen Geschäftsjahr zeigt sich bereits, dass wir mit unseren Standorten recht gut positioniert sind, um von dem wieder aufkommenden Tourismus in den Zielregionen zu profitieren. Wir hatten in den ersten sechs Monaten über alle Standorte hinweg bereits ein Besucheraufkommen, das 3,8 % über dem Vorjahr lag, und haben außerdem im Juli 2024 unseren 20-millionsten Besucher empfangen. Diesen Zuwachs wollen wir weiter ausbauen!" Die Aktionäre stimmten auf der Hauptversammlung in Bad Kötzting dem gemeinsamen Gewinnverwendungsvorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat zu, den Bilanzgewinn 2023 in Höhe von 5.935.930,23 Euro auf neue Rechnung vorzutragen und damit zur Liquiditätsaussicherung im Unternehmen zu belassen. Darüber hinaus wurden Vorstand und Aufsichtsrat entlastet sowie die Mitglieder des Aufsichtsrats der Erlebnis Akademie erneut auf weitere fünf Jahre wiedergewählt. Hinweis: Die Abstimmungsergebnisse der Hauptversammlung 2024 können unter www.eak-ag.de/eakag/investoren/hauptversammlung/ eingesehen werden. Über die Erlebnis Akademie AG Die Erlebnis Akademie AG wurde 2001 im oberpfälzischen Bad Kötzting gegründet und zählt heute zu den führenden Anbietern im naturnahen Freizeit- und Erlebnisbereich in Deutschland. Das Unternehmen hat bislang 13 Baumwipfelpfade inklusive ergänzender Einrichtungen mit einem Gesamtinvest von mehr als 85 Mio. Euro errichtet. Die fünf deutschen Standorte befinden sich im Schwarzwald, im Nationalpark Bayerischer Wald, auf den Inseln Rügen und Usedom sowie an der Saarschleife. Die Erlebnis Akademie ist darüber hinaus mit Standorten in Tschechien [Lipno nad Vltavou (2012); Krkonoše (2017)], der Slowakei [Bachledova/Hohe Tatra (2017)], Österreich [Gmunden, Salzkammergut (2018)], Slowenien [Pohorje (2019)], Frankreich [Elsass (2021)] Irland [Avondale Forest (2022)] und Kanada [Laurentides (2022)] vertreten. An ausgewählten Standorten hat das Unternehmen zusätzlich bereits insgesamt vier Abenteuerwälder umgesetzt. Die pädagogischen Inhalte wurden jeweils in Kooperation mit renommierten Partnern, wie der Deutschen Bundesstiftung Umwelt, umgesetzt. Im Jahr 2023 besuchten insgesamt mehr als 2,2 Mio. Besucher die Baumwipfelpfade und Abenteuerwälder der eak-Gruppe (inkl. Minderheitenbeteiligungen). Neben der Planung von - unter normalen Rahmenbedingungen - durchschnittlich jährlich zwei bis drei neuen Erlebniseinrichtungen bieten sich zusätzliche konkrete Wachstumsperspektiven durch Erweiterung der bestehenden Anlagen, Ausbau des Merchandise, Gastronomieangebote und Kooperationsmarketing - sowie perspektivisch durch Konzept-Transfer auf andere Naturerlebniswelten. Kontakt Investor Relations (eak) Erlebnis Akademie AG Johannes Wensauer T +49 9941 / 90 84 84-0 ir@eak-ag.de Kontakt Investor Relations (Better Orange) Better Orange IR & HV AG Frank Ostermair/Vera Müller T +49 89 / 889 69 06-22 eak@linkmarketservices.eu



