Die Porsche SE hat im ersten Halbjahr angesichts der Probleme im VW-Konzern weniger Gewinn gemacht. Unter dem Strich sackte das Nachsteuerergebnis um knapp 8 Prozent auf 2,13 Milliarden Euro ab, wie der Konzern am Dienstag mitteilte. Dabei wirkten Effekte aus buchhalterischen Kaufpreisallokationen bei der Beteiligung am Sportwagenbauer Porsche AG positiv. Das Beteiligungsergebnis am Volkswagen-Konzern sank hingegen.Positiv: Die Porsche SE konnte die Nettoverschuldung zur Jahresmitte auf 5,0 Milliarden ...

