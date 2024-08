DJ MÄRKTE ASIEN/Freundlich - Chinesische Börsen leichter

Von Steffen Gosenheimer

TOKIO/HONGKONG (Dow Jones)--Die Aktienmärkte in Ostasien und in Sydney haben am Mittwoch ungeachtet der sehr festen Vorgabe der Wall Street uneinheitlich tendiert. Dabei ging es mit Ausnahme der etwas leichteren Börsen in Hongkong und Schanghai in der Breite nach oben mit den Kursen. Am Vortag hatte ein unerwartet schwacher Anstieg der US-Erzeugerpreise im Juli die Erwartung einer Zinssenkung durch die US-Notenbank nochmals befeuert. Aktuell scheint die Frage nur, ob es im September eine Senkung um 25 oder sogar 50 Basispunkte geben wird.

Die Blicke sind nun auf den Nachmittag gerichtet. Dann werden die für die Zinsrichtung als noch wichtiger geltenden Verbraucherpreise berichtet. Sollten diese ungünstig ausfallen, könnte das Pendel auch schnell wieder in eine andere Richtung schlagen.

Politische Unsicherheit in Japan und Zinssenkung in Neuseeland

In Tokio baute der Nikkei-225-Index seine rasanten Gewinne vom Vortag um 0,6 Prozent auf 36.442 Punkte noch aus. Am Dienstag war er um über 3 Prozent nach oben geschossen. Freundlich war die Tendenz in Seoul (+0,9%), womit es dort bereits den vierten Tag in Folge aufwärts ging. Sydney schloss 0,3 Prozent höher. Insbesondere dort, aber auch andernorts, dürfte wohlwollend zur Kenntnis genommen worden sein, dass die neuseeländische Notenbank den Leitzins gesenkt hat und zugleich weitere Senkungen in Aussicht stellte.

Allenfalls leicht bremsend wirkten in Tokio politische Unsicherheit und nur vorübergehend die Schwäche des Dollar, ausgelöst durch die verstärkte Zinssenkungserwartung in den USA. Der Dollar war von rund 147,50 Yen zur gleichen Vortageszeit im Tief bis auf 146,05 gesunken, machte die Verluste im Verlauf aber fast komplett wieder wett. Mit einem festeren Yen verschlechtern sich tendenziell die Exportchancen japanischer Unternehmen.

Auf Politikseite überraschte Regierungschef Kishida mit der Ankündigung seines Rücktritts. Wie es mit der Nachfolge aussieht, ist offen.

Als Stimmungsbremser an den chinesischen Börsen machten Marktteilnehmer aus, dass die Kredite chinesischer Banken im Juli erstmals seit 19 Jahren gesunken sind. Dies zeige den flauen Zustand der Wirtschaft des Landes. Daneben sprachen Händler von Zurückhaltung vor am Donnerstag anstehenden wichtigen Konjunkturdaten aus China.

Unter den Einzelwerten waren vielfach Aktien aus dem Technologiesektor in der Favoritenrolle, nach der Rally ihrer US-Pendants am Vortag. In Seoul ging es beispielsweise für SK Hynix um 2,6 Prozent nach oben, im Sog des 6-Prozent-Plus der Aktie des KI-Kunden Nvidia. Hanmi Semiconductor verteuerten sich um 4,7 Prozent, in Tokio legten Advantest um 1,0 Prozent zu. In Hongkong lag unterdessen der Subindex der Technologieaktien gut 1 Prozent im Minus.

Für Samsung Fire & Marine Insurance ging es in Tokio nach dem Quartalsbericht um fast 7 Prozent südwärts.

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 7.850,70 +0,3% +3,4% 08:00 Nikkei-225 (Tokio) 36.442,43 +0,6% +8,3% 08:00 Kospi (Seoul) 2.644,50 +0,9% -0,4% 08:00 Schanghai-Comp. 2.850,65 -0,6% -4,2% 09:00 Hang-Seng (Hongk.) 17.081,28 -0,5% +0,7% 10:00 Taiex (Taiwan) 22.027,25 +1,1% +22,9% 07:30 Straits-Times (Sing.) 3.278,34 +0,6% +0,6% 11:00 KLCI (Malaysia) 1.609,80 +0,0% +10,6% 11:00 BSE (Mumbai) 79.074,21 +0,1% +9,5% 12:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 9:34 % YTD EUR/USD 1,1002 +0,1% 1,0993 1,0932 -0,4% EUR/JPY 161,94 +0,3% 161,43 161,65 +4,1% EUR/GBP 0,8568 +0,3% 0,8547 0,8538 -1,2% GBP/USD 1,2839 -0,2% 1,2862 1,2803 +0,9% USD/JPY 147,19 +0,2% 146,85 147,86 +4,5% USD/KRW 1.357,99 -0,5% 1.365,03 1.370,71 +4,6% USD/CNY 7,1230 +0,0% 7,1225 7,1415 +0,3% USD/CNH 7,1468 -0,0% 7,1487 7,1746 +2,0% USD/HKD 7,7918 +0,0% 7,7879 7,7891 -0,2% AUD/USD 0,6639 +0,1% 0,6631 0,6605 -2,5% NZD/USD 0,6015 -1,0% 0,6075 0,6044 -4,8% Bitcoin BTC/USD 60.793,55 -0,4% 61.052,20 59.211,00 +39,6% ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 78,71 78,35 +0,5% +0,36 +10,3% Brent/ICE 81,09 80,69 +0,5% +0,40 +7,7% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.469,08 2.465,09 +0,2% +3,99 +19,7% Silber (Spot) 27,91 27,85 +0,2% +0,06 +17,4% Platin (Spot) 934,35 941,00 -0,7% -6,65 -5,8% Kupfer-Future 4,06 4,05 +0,2% +0,01 +2,9% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

