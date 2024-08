Zürich (ots) -localsearch erklärt in der Themen-Serie 'Digitales 1x1 für KMU', was SEA ist und warum KMU es nicht vernachlässigen sollten.Jeder Internetnutzer ist schon einmal mit SEA in Kontakt gekommen - womöglich ohne es zu wissen. Aber was genau ist SEA und warum sollten es kleinere und mittlere Unternehmen (KMU) nicht vernachlässigen? Das erklären die Experten von localsearch, dem führenden digitalen Marketing- und Werbepartner in der Schweiz.Was ist SEA?SEA steht für Search Engine Advertising und heisst Suchmaschinenwerbung. Unternehmen bezahlen dafür, dass ihre Webseiten auf Google, Bing und Co. angezeigt werden, wenn jemand einen bestimmten Suchbegriff eingibt. "Die Werbung wird so exakt wie möglich auf die Zielgruppe zugeschnitten, etwa auf Grundlage ihres Alters und Standorts. Das nennt man Targeting", erläutert das Team von localsearch.Mit den Hinweisen "Anzeige" oder "Gesponsert" ist die Werbung in den Suchergebnissen gekennzeichnet und leitet per Mausklick auf die jeweilige Webseite weiter.Die grössten Vorteile von SEA"Für kleinere und mittlere Unternehmen ist SEA eine effiziente Methode, um online sichtbarer zu werden und dadurch potenzielle Kunden zu gewinnen", betont localsearch. Ohne SEA kann es schwierig sein, sich gegen grössere Wettbewerber durchzusetzen, die über noch grössere Marketingbudgets verfügen.SEA bietet unter anderem folgende Vorteile:- Kurzfristige Ergebnisse: SEA liefert sofortige Sichtbarkeit- Traffic: Die Zielgruppe wird direkt auf die Webseite geleitet- Targeting: Genaues Erreichen einer bestimmten Zielgruppe- Messbare Erfolge: Exakt messen und analysieren, wie gut die Anzeigen funktionieren- Flexibilität: Anpassung der SEA-Kampagnen je nach Marktveränderunglocalsearch erklärt: Wie funktioniert SEA?Im Hintergrund einer Suchanfrage läuft eine Online-Auktion: Der Werbetreibende legt fest, bei welchen Suchbegriffen die Anzeige erscheinen soll und gibt ein Klickpreisgebot für diese Keywords ab. Je umkämpfter ein Keyword, desto höher der Preis. Zahlen muss das Unternehmen pro Klick auf die Anzeige."In den Suchergebnissen stehen aber nur begrenzte Plätze für die Anzeigen zur Verfügung", sagen die Experten von localsearch. Über die Platzierung entscheidet ein Zusammenspiel aus Keywords und Klickpreisen, ebenso weitere Faktoren: Etwa bisherige Klickraten auf die Anzeige sowie die Qualität und Relevanz der Webseite, auf die weitergeleitet wird.Je nach Suchmaschine sind andere Anbieter notwendig, um die Werbeanzeige zu schalten. Bei Google ist es etwa Google Ads. Da SEA sehr komplex ist, entscheiden sich viele KMU für die Unterstützung spezialisierter Agenturen. Denn am Ende gilt: Wer online erfolgreich sein möchte, muss im Netz auch sichtbar (https://www.presseportal.de/pm/125003/5834251)sein. Das gilt für Grossunternehmen genauso wie für kleinere und mittlere Unternehmen.Über localsearchlocalsearch (Swisscom Directories AG) ist ein Schweizer Unternehmen, das KMU beim Digitalen Marketing unterstützt. Es bietet Buchungsplattformen (local.ch, search.ch, renovero.ch), Beratung und innovative Lösungen, um Unternehmen auf dem digitalen Markplatz professionell zu präsentieren und Kunden zu gewinnen.Pressekontakt:Kontakt localsearch (Swisscom Directories AG)Stefan Wyss, Head of CommunicationsT +41 58 262 76 82stefan.wyss@localsearch.chwww.localsearch.chOriginal-Content von: localsearch, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/125003/5843206