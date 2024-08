Ein aufstrebendes J-Pop-Duo mit einer riesigen weltweiten Fangemeinde hat die größte Projection-Mapping-Show der Welt unterstützt und dazu beigetragen, die Mittsommernächte in Tokio zu erleuchten.

YOASOBI Butai ni Tatte (Standing on the Stage) (Photo: Business Wire)

Ein Kunstwerk, das die Up-Tempo-Gesangs- und Instrumentalmusik von YOASOBI mit einer Flut von Bildern und Farben kombiniert, feierte am 26. Juli im Rahmen des TOKYO Night Light Programms Premiere. Die nächtliche Show nutzt die Außenfassade des 243 Meter hohen Gebäude der Stadtverwaltung von Tokio (TMG) Nr. 1 als Leinwand. Drei weitere Projektionen, die von international anerkannten Künstlern geschaffen wurden, standen am selben Wochenende ebenfalls auf dem Programm.

YOASOBI die 23-jährige Sängerin Ikura und der 30-jährige Singer-Songwriter Ayase haben das neu komponierte Lied "Butai ni Tatte (Auf der Bühne stehen)" beigesteuert, das die Emotionen von Sportlern widerspiegelt, die sich auf einen Wettkampf vorbereiten. Das Lied wurde von Japans öffentlich-rechtlicher Rundfunkanstalt NHK als Titelsong für ihre Sportprogramme übernommen, und die erste Präsentation bei Night Light fiel zeitlich mit der Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele in Paris zusammen.

Zur ersten Vorführung versammelte sich eine Schar von Menschen auf der Citizens' Plaza am Fuße des 48-stöckigen Gebäudes, einem Wahrzeichen im Geschäfts- und Unterhaltungszentrum von Shinjuku. Sie sahen, wie sich animierte Silhouettenbilder von Läufern und anderen Sportlern an der Wand tummelten.

Das Projekt Night Light hat das Ziel der TMG, eine "neue touristische Ressource für das Nachtleben Tokios" zu schaffen, erfüllt und in den fünf Monaten seit seinem Start am 25. Februar 280.000 Besucher angezogen. Die auf eine Fläche von 127 mal 110 Metern projizierte Show wurde von Guinness World Records als das "größte architektonische Projektionsdisplay (permanent)" zertifiziert.

Das Programm, das derzeit alle halbe Stunde zwischen 19:30 und 21:30 Uhr gezeigt wird, reiht einige Projektionen für 15 Minuten aneinander. An Wochenenden und Feiertagen werden Publikumsmagneten wie das weltberühmte japanische Filmmonster Godzilla und ein von traditionellen japanischen Ukiyo-e-Gemälden inspiriertes Werk gezeigt. "Standing on the Stage" mit einer Länge von 3,5 Minuten soll vorerst jeden Abend gezeigt werden.

Fünf Jahre nach ihrem Debüt ist YOASOBI, was so viel wie "Ausgehen" bedeutet, weltweit ein Begriff. Ihr Hit "Idol", die Titelmelodie des TV-Animationsfilms "Oshi no Ko", war der erste japanische Song, der im Juni letzten Jahres die Spitze der weltweiten Billboard-Charts (ohne USA) erreichte. Er wurde auch als Japans beliebtester Song in Bezug auf die Tantiemen im Jahr bis März 2024 anerkannt.

