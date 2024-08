Köln (ots) -Schauspieler, Kabarettist und Synchronsprecher Wolfgang Bahro, seit über 30 Jahren als ikonischer "Gute Zeiten, schlechte Zeiten"-Bösewicht Jo Gerner bekannt, nimmt nun den "Uferpark" ins Visier. Damit bekommt GZSZ, Deutschlands erfolgreiche Kultserie, einen Ableger für das jüngere Publikum.Im Mai fiel der Startschuss für die Dreharbeiten der UFA Serial Drama zur neuen Live-Action-Serie "Uferpark - Gute Zeiten, wilde Zeiten", die sich mit Themen wie der ersten Liebe, Sport oder Musik gezielt an die etwas älteren Kids richtet. Den Hauptcast um sechs Nachwuchstalente komplettiert nun ein Quartett aus erfahrenen Schauspielern. Mit Wolfgang Bahro konnte für die Produktion Deutschlands ultimativer Bösewicht und das prominenteste Gesicht aus dem GSZS Kosmos gewonnen werden.Als Prof. Dr. Dr. Hans Joachim "Jo" Gerner nach seinem Studium begann, als Rechtsanwalt zu praktizieren, führte ihn ein früher Fall in den Berliner Uferpark. Seine damaligen Mandanten: Flo und Sandra, die Besitzer des Areals, die ihm aus Geldmangel ein Drittel der Immobilie überschrieben. Nun soll der Skatepark, ein Filet-Grundstück an der Spree, teuer an einen Immobilienhai verkauft werden, doch eine Gruppe Teenager stellt sich quer.Nach einer Hauptrolle in Michael Verhoevens Film "Verführungen", begann Bahro 1980 eine Schauspielausbildung. Er spielte in verschiedenen Produktionen am Theater und im Kabarett, war als Musiker und Synchronsprecher tätig. Seit 1993 (Folge 185) verkörpert er den Rechtsanwalt Jo Gerner bei der RTL-Serie GZSZ, Deutschlands Daily Nummer 1. In diese Rolle schlüpft er nun auch im neuen Serien-Ableger, der ab November auf RTL+ und bei TOGGO zu sehen sein wird."Uferpark - Gute Zeiten, wilde Zeiten" ist eine Produktion der UFA Serial Drama für SUPER RTL und RTL+. Das Projekt entsteht in Zusammenarbeit verschiedener Divisionen der Bertelsmann Content Alliance.Neuigkeiten und Informationen im RTL Media HubIm Media Hub unter media.rtl.com finden Journalist:innen alle Neuigkeiten und Informationen von RTL Deutschland und der RTL Group. Abonnieren Sie einfach nach der Registrierung auf Ihrer Profilseite die Marken und Interessen, zu denen Sie Pressemitteilungen und Highlight-Newsletter erhalten möchten. Außerdem finden Sie hier u.a. exklusive Preview-Videos, Bildproduktionen der Formate sowie O-Töne von Verantwortlichen und Protagonist:innen.Pressekontakt:Matthias Brücher: Senior Communication Manager Kids, Consumer Products & Multichannel RTL Deutschland | T: +49 221-456-51015 | matthias.bruecher@rtl.deVictoria Körner: Junior Communication Managerin Kids, Consumer Products & Multichannel RTL Deutschland | T: 0221 / 456 51013 | victoria.koerner@rtl.deOriginal-Content von: SUPER RTL, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6892/5843231