Linz (www.anleihencheck.de) - Die Erzeugerpreise in den USA stiegen mit 0,1% gegenüber dem Vormonat, weniger stark als erwartet, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Gerechnet worden sei mit einer Steigerung von 0,2%. Gegenüber dem Vorjahresmonat sei die Steigerung von 2,2% auch geringer ausgefallen als die prognostizierten 2,3%. Dies dürfte den Druck auf die amerikanische Notenbank (FED) verringern und Zinssenkungen noch wahrscheinlicher machen. Die Märkte hätten dementsprechend positiv auf diese Daten reagiert. Heute würden die mit Spannung erwarteten US-Verbraucherpreise für Juli veröffentlicht. Dies werde für eine erhöhte Volatilität sorgen. Der EUR/USD habe gestern stark zulegen und über der Marke von 1,0990 schließen können. Aktuell notiere der Kurs zwischen 1,0981 und 1,0998. (14.08.2024/alc/a/a) ...

