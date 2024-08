Amsterdam (ots) -Das Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie (LBEG), Teil des Niedersächsischen Ministeriums für Wirtschaft, Verkehr, Bau und Digitalisierung hat ONE-Dyas die Genehmigungen für die Entwicklung des Gasfeldes N05-A und der umliegenden Prospekte im deutschen Teil der Nordsee erteilt. Damit hat ONE-Dyas nun alle in Deutschland und den Niederlanden erforderlichen Genehmigungen, um dieses grenzüberschreitende Energieprojekt in der Nordsee umzusetzen.Dem Genehmigungsantrag war eine gründliche und umfassende Umweltverträglichkeitsprüfung beigefügt, aus der hervorgeht, dass das Projekt keine wesentlichen negativen Auswirkungen auf die Umwelt hat. Diese Schlussfolgerung steht im Einklang mit dem niederländischen Umweltverträglichkeitsbericht, der umfassendsten Studie, die jemals über die Umweltauswirkungen eines Gasförderprojekts in den Niederlanden erstellt wurde.Zwei Länder mit der gleichen VerantwortungChris de Ruyter van Steveninck, CEO ONE-Dyas: "Wir haben nun alle erforderlichen Genehmigungen. Sowohl aus den Niederlanden, als auch aus Deutschland. Es bestätigt unsere Überzeugung, das Richtige zu tun und das Projekt überzeugend entwickelt zu haben. Der Übergang zu 100 % erneuerbaren Energien braucht Zeit. Solange Erdgas noch gebraucht wird, werden wir sicherstellen, dass es mit dem geringsten CO2-Fußabdruck geliefert wird der möglich ist. Mit dem nun erteilten Planfeststellungsbeschluss stellt sich die niedersächsische Regierung ebenso wie die niederländische Regierung ihrer Verantwortung, gemeinsam einen aktiven Beitrag zur Versorgungssicherheit, zur Energiewende und zur Erreichung der Ziele des Klimaabkommens auf sichere und verantwortungsvolle Weise zu leisten."Erstes Erdgas Ende 2024ONE-Dyas will bis Ende 2024 das erste Erdgas an niederländische und deutsche Haushalte liefern. Die Vorbereitungsarbeiten dafür sind in vollem Gange. Die Plattform N05-A wurde am 6. August 2024 im niederländischen Teil der Nordsee installiert. Sie wird ausschließlich mit CO2 -freier Windenergie aus dem nahe gelegenen deutschen Offshore-Windpark Riffgat betrieben. Die Emissionen während der Produktionsphase sind somit nahezu null - ein wichtiger Schritt in Richtung einer nachhaltigen und klimaneutralen Energieversorgung.Alle Dokumente können auf der Website des LBEG heruntergeladen werden: www.lbeg.niedersachsen.deWeitere Informationen zu diesem Projekt finden Sie unter www.gemsnordsee.dePressekontakt:Corine Toussaint, External Affairs & Communications Manager ONE-Dyascorine.toussaint@onedyas.com/+31 (0)624752522Für Fotos klicken Sie hier: https://www.onedyas.com/publicationOriginal-Content von: ONE-Dyas B.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/175025/5843277