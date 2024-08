Ethereum laut Analysten kurz vor dem Ausbruch! Dieser Meme Coin könnte dadurch x100 schaffen

Alle warten auf den großen Ausbruch von Ethereum (ETH). Die zweitgrößte Kryptowährung nach Marktkapitalisierung hat seit der ETF-Einführung einen massiven Einbruch erlitten. Der Crash am letzten Montag, der sowohl den Aktien- als auch den Kryptomarkt hart getroffen hat, war dabei nicht unbedingt förderlich für eine positive Entwicklung von Ethereum. Nun gehen Analysten davon aus, dass die Trendwende unmittelbar bevorsteht. Davon könnten auch einige Token aus dem Ethereum-Ökosystem profitieren. Einer ganz besonders. Auch ein Anstieg um das 100-fache liegt im Bereich des Möglichen.

Wird Pepe Unchained während der Ethereum Rallye explodieren?

Häufig ist zu beobachten, dass die größten Meme Coins nach Marktkapitalisierung die Coins der jeweiligen Blockchains, auf der sie gehandelt werden, outperformen. Steigt der SOL-Kurs zum Beispiel um 5 %, steigen WIF oder BONK oft um 10 - 20 %. Auch wenn ETH steigt, erzielen PEPE und FLOKI oft noch deutlich höhere Gewinne. Der neue Pepe Unchained ($PEPU) hat Analysten zufolge aber das Potenzial, zum Top Performer zu werden, wenn es für Ethereum bergauf geht. Das liegt daran, dass der neue Coin Ethereum einen großen Vorteil bringt: Eine eigene Layer 2 Lösung.

(Pepe Unchained Initial Coin Offering - Quelle: Pepe Unchained Website)

Pepe Unchained ($PEPU) ist nicht nur ein weiterer Meme Coin, der an PEPE angelehnt ist. Mit einer eigenen Blockchain ist $PEPU ein Projekt mit enormen Potenzial. Auch Dogecoin (DOGE) hat eine eigene Blockchain zum Erfolg verholfen, allerdings handelt es sich bei der PEPU-Chain um eine Layer 2 für Ethereum, auf der Transaktionen schneller und günstiger sind.

Das bedeutet, dass sich rund um die PEPU-Chain schon bald ein ganzes Ökosystem von neuen Token entwickeln könnte, ähnlich wie das bei der Base Chain, die ebenfalls eine Layer 2 für Ethereum ist, zu beobachten ist. Die $PEPU-Token wären das Herzstück dieses neuen Ökosystems und haben daher enormes Gewinnpotenzial. Nicht häufig kommt ein neuer Coin mit eigener Blockchain auf den Markt, bei dem Anleger schon von Anfang an dabei sein können. Die $PEPU-Token sind derzeit noch im ICO erhältlich, wobei Anleger bereits Token im Wert von fast 9 Millionen Dollar gekauft haben.

Hohe Staking-Rendite

Eine eigene Layer 2 Lösung für Ethereum ist für einen Meme Coin schon revolutionär genug, da es zeigt, dass die Entwickler Ahnung haben und nicht nur blind per Klick einen neuen Coin ohne Aussicht auf Erfolg launchen, Pepe Unchained hat aber noch mehr zu bieten. Eine Staking-Funktion ist integriert, die es ermöglicht, eine hohe Rendite für das Staken ihrer $PEPU-Token zu erzielen. Dabei unterscheidet sich $PEPU ebenfalls von den meisten anderen Proof of Stake Coins.

Während Staking Rewards oft zusätzlich gemintet werden und die Coins dadurch inflationär aufgebaut sind, gibt es bei Pepe Unchained ein begrenztes Tokenangebot. Die Staking-Rendite ist möglich, da von Anfang an ein Teil des Gesamtangebots dafür reserviert wurde. Wenn diese Token in 2 Jahren aufgebraucht sind, erhält man auch keine Token mehr als Belohnung.

($PEPU Staking Dashboard - Quelle: Pepe Unchained Website)

Die jährliche Rendite (APY) ist durch das ausgeklügelte Konzept auch überdurchschnittlich hoch. Die APY wird dynamisch anhand der Anzahl der Token im Pool berechnet und ist daher vor allem am Anfang sehr hoch. Derzeit liegt die jährliche Rendite noch bei 226 %, was dazu geführt hat, dass schon über 700 Millionen Token im Staking Pool gebunden sind. Da diese nicht sofort beim Launch wieder verkauft werden können, ist das Angebot frei handelbarer Token beim Handelsstart an den Börsen knapp, was für eine Kursexplosion bekanntlich förderlich ist. Analysten gehen daher davon aus, dass $PEPU ein Gesamtpaket liefert, das Kurssteigerungen von x100 mögliche machen könnte.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.