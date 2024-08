Die EnBW hat an der A1 in Niedersachsen einen weiteren Schnellladepark in Betrieb genommen. Der Standort liegt an der Anschlussstelle Holdorf und umfasst 14 Schnellladepunkte mit bis zu 300 kW Leistung. Der neue Ladepark in Holdorf befindet sich an der Autobahn-Verbindung etwa auf halber Strecke zwischen Bremen und Münster. Dort hat die EnBW sieben Ladesäulen mit insgesamt 14 Schnellladepunkten aufgebaut. Die Ladeleistung wird mit bis zu 300 kW angegeben, ...

