Das brasilianische Fin-Tech-Unternehmen hat am Dienstagabend ein starkes Quartalsergebnis präsentiert. Das dürfte auch Investorenlegende Warren Buffett freuen.Mit einem Marktwert von rund 1,4 Milliarden US-Dollar besitzt Warren Buffetts Holdinggesellschaft Berkshire Hathaway rund 2,2 Prozent aller Anteile am aufstrebenden brasilianischen Finanzdienstleister Nu Holdings. Der hat am Dienstagabend sein Finanzergebnis zum zweiten Quartal vorgelegt - mit Blick auf die Zahlen sowie die Kursreaktion der Aktie hat die Investorenlegende allen Grund zur Freude. Umsatz- und Gewinnerwartungen übertroffen Gegenüber dem Vorjahresquartal schossen die Erlöse um 65 Prozent auf 2,85 Milliarden US-Dollar in …