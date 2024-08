Die TUI-Aktie klettert vorbörslich und am Morgen nach Zahlenvorlage um bis zu +6%. Bis zum Mittag sinken die Tagesgewinne auf +2% (5,65 €). Grund für den Kursanstieg sind die erfreulichen Ergebnisse des dritten Geschäftsquartals. Ist das für den SDAX-Titel der Turnaround? Rekordquartal durch hohe Reiselust TUI-Aktien sind am Morgen sehr gefragt, denn die starke Reiselust hält an und lässt die Gewinne des Touristikkonzern sprudeln. Laut dem neuen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...