Eschborn (ots) -- Noch immer Unklarheit über genaue Regelung der Legionellen-Prüfpflicht bei 28 % der privat Vermietenden- Mit digitalem Service Prüfpflicht direkt online, in drei einfachen Schritten ermitteln- Legionellenprüfung sichert Trinkwasserqualität und Werterhalt von ImmobilienSommerzeit ist Reisezeit. Während aktuell viele Mietenden ihren Urlaub genießen, stehen zuhause die Wohnungen leer und die Wasserleitungen still. Ein idealer Nährboden für Legionellen. Um diesen vorzubeugen, muss laut Trinkwasserverordnung (TrinkwV) unter bestimmten Voraussetzungen regelmäßig eine Legionellenprüfung durchgeführt werden. Die Mehrheit der Vermietenden (58 %) kennt diese Pflicht und nimmt bereits Trinkwasseruntersuchungen vor. Dies zeigt eine aktuelle Befragung des Energiedienstleisters Techem unter privat Vermietenden.Einem Viertel (25 %) der Befragten ist die Verpflichtung bisher überhaupt nicht bekannt. 17 % der Befragten gaben an, die Pflicht zur Legionellenprüfung zwar zu kennen, aber keine Trinkwasseruntersuchungen durchzuführen. Die Gründe hierfür sind vielfältig: 28 % sind sich über die genauen Regelungen im Unklaren, 27 % führen keine Trinkwasseruntersuchung durch, da ihre Mietenden bisher noch keinen Nachweis über eine Legionellenprüfung eingefordert haben und weitere 23 % sehen andere Stellen, wie etwa kommunale Wasserwerke, in der Verantwortung für unbedenkliches Trinkwasser.Legionellenrechner: In drei einfachen Schritten Prüfpflicht ermittelnRichtig ist: Die Trinkwasserverordnung (TrinkwV) schreibt für bestimmte Gebäude alle drei Jahre eine verpflichtende Legionellenprüfung vor. Zu diesen zählen u.a. Immobilien, die aus drei oder mehr Wohnungen bestehen, in denen mindestens eine Wohnung vermietet ist und die über eine zentrale Trinkwassererwärmung verfügen. War es in der Vergangenheit für Vermietende oftmals eine komplexe Angelegenheit herauszufinden, ob ihr Gebäude prüfpflichtig ist, können diese heute dank neuen, digitalen Services wie dem Legionellenrechner (https://www.techem.com/de/de/services/legionellen-preisrechner?CID=referrer:paid:presse:link:pressemitteilung:leg-rechner:none:targeting:sh:19072024)von Techem die Prüfpflicht ihrer Immobilien direkt online und in drei einfachen Schritten ermitteln.Um die hohe Untersuchungsqualität gewährleisten zu können, darf die Prüfung selbst zudem nur von akkreditierten Dienstleistern vorgenommen werden. Auch hier leisten Unternehmen wie Techem, die alle Leistungen von der Aufnahme des Gebäudes, über die Festlegung der Probeentnahmestelle, der Probeentnahme und -analyse bis hin zur Übermittlung des Laborbefunds sowie der abschließenden Beratung bei einem möglichen Befall aus einer Hand anbieten, einen echten Mehrwert für Vermietende und Mietende. Mit digitalen Produkten und Services im Bereich Wohngesundheit wie dem oder der Legionellenprüfung leistet Techem nicht nur einen zentralen Beitrag für einen effizienten Gebäudebetrieb, sondern trägt auch zum Werterhalt sowie zur Wertsteigerung von Immobilien bei. Gemäß der Unternehmensmission von grünen, smarten und gesunden Gebäuden hat Techem dabei auch den Schutz der Mietenden fest im Blick.Hier (https://www.techem.com/de/de/immobilienservices/legionellenpruefung?CID=referrer:paid:presse:link:pressemitteilung:legionelle:none:targeting:sh:19072024) geht es zu weiterführenden Informationen rund um das Thema Legionellenprüfung.Über die BefragungDie vorliegende Umfrage wurde im April 2024 online durchgeführt. Dabei wurden 374 privat Vermietende mittels einer quantitativen Befragung hinsichtlich der Bekanntheit der Pflicht zur Legionellenprüfung befragt. Die Grundgesamtheit der privat Vermietenden wurde dabei entlang spezifischer Kriterien definiert.Über TechemTechem ist ein führender Serviceanbieter für smarte und nachhaltige Gebäude. Die Leistungen des Unternehmens decken die Themen Energiemanagement und Ressourcenschutz, Wohngesundheit und Prozesseffizienz in Immobilien ab. Das Unternehmen wurde 1952 gegründet, ist heute mit fast 4.300 Mitarbeitenden in 18 Ländern aktiv und hat mehr als 13 Millionen Wohnungen im Service. Techem bietet Effizienzsteigerung entlang der gesamten Wertschöpfungskette von Wärme und Wasser in Immobilien an. Als ein Marktführer in der Funkfernerfassung von Energieverbrauch in Wohnungen treibt Techem die Vernetzung und die digitalen Prozesse in Immobilien weiter voran. Moderne Funkrauchwarnmelder mit Ferninspektion und Leistungen rund um die Verbesserung der Trinkwasserqualität in Immobilien ergänzen das Lösungsportfolio für die Wohnungswirtschaft. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.techem.com.Pressekontakt:Janina SchmidtPressesprecherinHead of Corporate CommunicationsTechem Energy Services GmbHTelefon: +49 (0) 174 / 744-4137E-Mail: janina.schmidt@techem.deKatharina Bathe-MetzlerPressesprecherinHead of Sustainability, Communications & Public AffairsTechem Energy Services GmbHTelefon: +49 (0) 6196 / 522-2677E-Mail: katharina.bathe-metzler@techem.deOriginal-Content von: Techem GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/37900/5843379