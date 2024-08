Bullrun jetzt: Die besten Memecoins für den August

Auch wenn die Temperaturen vielerorts noch sehr sommerlich sind, bewegen wir uns bereits in der zweiten Jahreshälfte auf den Herbst zu. Damit wird es vor allem für Krypto-Investoren interessant, da viele Experten von einem Bullrun nach dem Bitcoin-Halving ausgehen. Aus historischen Mustern wird prophezeit, dass genau 800 Tage nach dem Höhepunkt des letzten Zyklus der Start für den nächsten Bullrun gegeben ist.

Daher sehen wir uns einige vielversprechende Investitionsmöglichkeiten an, insbesondere Meme-Coins, die mit einer geringen Marktkapitalisierung starten und daher schnell im Wert steigen könnten - und damit möglicherweise neue Krypto-Millionäre hervorbringen.

Pepe Unchained - Innovation trifft Memecoin

Ein sehr vielversprechender Kandidat für den Bullrun ist Pepe Unchained. Dieser Token sieht sich selbst als Nachfolger des bekannten $PEPE-Coins, der auf der langsamen und teuren Ethereum-Blockchain basiert. Hier mussten Trader zum Höhepunkt im März teilweise mehr als 10 US-Dollar pro Transaktion bezahlen. Dies soll sich mit dem innovativen $PEPU-Token nun ändern. Durch die Layer-2-Lösung erhöht sich die Transaktionsgeschwindigkeit um das 100-fache und auch die Kosten schrumpfen in den Cent-Bereich.

Vor allem Meme-Coin-Tradern bietet dies vielfältige Möglichkeiten, die auch gerne kleinere Summen bis zu 1.000 US-Dollar in neue Projekte investieren. Die Vision des Projekts ist jedenfalls enorm: Die Entwickler wollen mit der neuen Blockchain eine mögliche Basis für neue DeFi-, GameFi- oder auch NFT-Projekte schaffen. Auch andere Meme-Coins könnten zukünftig auf dieser neuen Blockchain ihre Heimat finden.

Das Interesse der Investoren zeigt die großen Entwicklungsmöglichkeiten dieser Idee. So werden täglich nahezu 200.000 US-Dollar für die Umsetzung sowie den Launch des Projekts eingesammelt, da das x 100 Potenzial vielen Anlegern den Vorverkauf schmackhaft macht.

Mit den Ankündigungen in den sozialen Medien, dass die Programmierung der Blockchain schon bald abgeschlossen sein könnte, erhöht sich der Druck für Investoren. Laut der Website des Projekts wird der Token gleichzeitig mit der Blockchain gelauncht, weshalb dies nicht mehr allzu lange dauern dürfte.

Base Dawgz - Vielfältige Verdienstmöglichkeiten

Im Gegensatz zu Pepe Unchained setzt Base Dawgz auf den viralen Faktor und vielfältige Verdienstmöglichkeiten für Meme-Coin-Trader. Die Plattform bietet ein rentables Staking mit bis zu 870% APY sowie ein "Refer and Earn"-Programm, das Werbetreibenden Provisionen verspricht. Für Käufe über die Affiliate-Links der Anleger können weitere 10% Bonus in Form von USDT generiert werden.

Als Highlight ist auch die Multi-Chain-Funktionalität des Coins zu betrachten. Dieser wird nicht nur auf der Base-Blockchain gelauncht, sondern auch auf den Blockchains von Solana, Ethereum, BNB Smart Chain und Avalanche. Damit erhöht sich die potenzielle Investorenschaft enorm. Viele Anleger investieren gerne in ihre bevorzugte Blockchain, da ein Bridging über die Ketten hinweg häufig recht teuer ist. So kann dieses Projekt die Community von unterschiedlichen Chains zusammenführen und damit eine blockchainunabhängige Anhängerschaft bilden.

Bereits 34,9% der verkauften Coins, also 194 Millionen Token, wurden im Staking gesperrt. Dies zeigt eine breite Unterstützung und das langfristige Engagement der Anhängerschaft. Wer seinen Kauf ebenfalls in diesem Contract sperrt, kann quasi sekündlich die Zinsrenditen auf der Website beobachten. Mit über 2,3% Verzinsung pro Tag kann hier bis zum Launch und der Freigabe der Token noch einiges an Boni verdient werden.

Brandneu mit Mega-Start: Crypto All-Stars

Dieser neue Token ist erst drei Tage alt, wobei er in den ersten 48 Stunden seines Vorverkaufs bereits über 330.000 US-Dollar einsammeln konnte. Als Meme-Coin-Party profitieren bei diesem Projekt Anleger, die etablierte Token wie Dogecoin ($DOGE), PepeCoin ($PEPECOIN) oder Shiba Inu ($SHIB) in $STARS-Coin investieren wollen.

Das Projekt führt als erstes Meme-Coin das MemeVault-Staking ein. Dadurch ist es Anlegern möglich, große Mengen an $STARS zu verdienen, indem sie die etablierten Meme-Coins staken. Insgesamt können 11 verschiedene Coins im Staking-Protokoll des neuen Tokens angelegt werden.

Damit kann nicht nur vom Staking der All-Stars-Token profitiert werden, sondern auch die anderen bekannten Meme-Coins durch Veranlagung verzinst werden. Der Plan der Entwickler ist jedenfalls, sich mittelfristig unter den größten Meme-Coins der Welt zu etablieren. Damit könnte sich hier die Möglichkeit ergeben, im Presale gekaufte Token mit einem Profit von x100 später wieder zu veräußern.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.