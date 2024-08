Krypto-Wal wettet 3 Mio. $ auf PEPE: Neuer Meme-Coin PEPU explodiert über 8,7 Mio. $

Pepe Unchained ($PEPU) hat in seinem aktuellen Vorverkauf schon mehr als 8,7 Millionen US-Dollar an Kapital aufgenommen und nähert sich rasch dem nächsten Meilenstein von 9 Millionen Dollar. Diese Entwicklung erfolgt nur vier Tage nach dem Erreichen der 8-Millionen-Dollar-Marke und verdeutlicht das starke Interesse der Investoren an diesem neuen Meme-Coin. Denn die Dynamik im Presale bleibt bullisch und hoch.

Das Projekt profitiert dabei natürlich in erster Linie von seiner eigenen Layer-2-Blockchain, die es von den Beschränkungen des Ethereum-Netzwerks befreit. Diese technologische Basis, gepaart mit dem zunehmenden Kapitalzufluss, hat das Wachstum von Pepe Unchained beschleunigt und das Vertrauen der Investoren gestärkt. Der gesamte Meme-Coin-Sektor erlebt derzeit eine Erholung. Ein besonders starkes Beispiel ist der Krypto-Wal, der während der jüngsten Korrektur 3,13 Millionen US-Dollar in PEPE investierte.

Angesichts dieser positiven Marktbedingungen könnte Pepe Unchained bald die 10-Millionen-Dollar-Marke überschreiten, während der Vorverkauf auf den Abschluss seines zweiten Monats zusteuert. In der nächsten Vorverkaufsphase, die in weniger als 24 Stunden beginnt, wird der Preis für PEPU auf 0,00909010 US-Dollar ansteigen. Early-Adopters können damit kontinuierliche Buchgewinne aufbauen.

Pepe Unchained zeichnet sich durch die Kombination aus spielerischer Meme-Kultur und einem soliden, effizienten Nutzen aus. Diese Mischung macht es zu einer attraktiven Option für Investoren, die auf der Suche nach Renditen in einem volatilen Marktumfeld sind. Die Vorverkaufswebsite bietet weiterhin die Möglichkeit, sich $PEPU-Token zu sichern, bevor die nächste Preiserhöhung erfolgt.

Buy-the-Dip! Krypto-Wal kauft PEPE trotz Crash - folgt PEPU?

Der einst dominierende Sektor des ersten Halbjahres 2024 verzeichnete in den letzten 24 Stunden einen weiteren Rückgang, womit sich der seit Juni anhaltende Abwärtstrend fortsetzt. Auch die führenden Meme-Coins haben in diesem Zeitraum an Wert verloren. Anleger bauen ihr Exposure zum risikobehafteten Marktsegment ab.

Inmitten dieses allgemeinen Abschwungs sticht jedoch $PEPE hervor, das sich dem Trend widersetzte und einen Anstieg verzeichnete.

Wie Spot On Chain berichtet, hat jüngst ein Krypto-Wal mit dem Pseudonym "cookislandstrust.eth" in zwei Transaktionen insgesamt 3,13 Millionen US-Dollar in $PEPE investiert. Allein der Kauf am 5. August brachte bereits einen Gewinn von 170.000 US-Dollar ein.

A whale named "cookislandstrust.eth" is trying to buy $PEPE at dip again!



In the past 7 days, the whale has spent a total of 3.13M $USDT to buy 420B $PEPE on 2 occasions, including the big dump on Aug 5 and 2 hours ago, now making $170K (+5.4%).



The whale also spent 7.05M $USDT… pic.twitter.com/QVnbW5AGYz - Spot On Chain (@spotonchain) August 12, 2024

Der Großinvestor "cookislandstrust.eth" setzte seine Käufe jedoch fort und erwarb am Montag weitere $PEPE-Token, was das anhaltende Interesse an Pepe unterstreicht. Kürzlich gab es auch eine bedeutende Investition in Pepe Unchained ($PEPU). Am 29. Juli kaufte ein Wal $PEPU-Token im Wert von 200.000 US-Dollar - ein starkes Statement für einen neuen Coin und Krypto-Presale.

Solche frühen und bedeutenden Investitionen, noch bevor der Token an Börsen gelistet ist, zeigen großes Vertrauen von großen Krypto-Akteuren.

Neuer Rekord für Ethereum-Layer-2 - das Ökosystem boomt

Pepe Unchained verfolgt ein Konzept, das über die einfache Schaffung eines weiteren Meme-Coins hinausgeht. Im Gegensatz zu herkömmlichen Token, die auf Ethereum basieren, läuft Pepe Unchained auf einer eigenen Layer-2-Blockchain, die speziell zur Überwindung der Skalierungsprobleme von Layer 1 entwickelt wurde. Diese Layer-2-Lösung ermöglicht es Pepe Unchained, ein wesentlich effizienteres und kostengünstigeres Erlebnis beim Trading von Meme-Coins zu bieten.

Die neue Blockchain von Pepe Unchained verfügt über einen eigenen Konsensmechanismus und einen dedizierten Blockchain-Explorer, was zu einer verbesserten Nutzererfahrung führen soll. Darüber hinaus eröffnet diese Infrastruktur die Möglichkeit, dass weitere Token und Meme-Coins auf dieser Chain betrieben werden könnten.

Die zunehmende Bedeutung von Layer-2-Lösungen wird durch den jüngsten Erfolg der Base-L2 verdeutlicht, die kürzlich 3,6 Millionen Transaktionen an einem Tag verzeichnete. Insgesamt haben alle Layer-2-Lösungen zusammen am Dienstag 12,44 Millionen Transaktionen abgewickelt, was die Relevanz des Segments weiter unterstreicht.

Transaktionsanzahl nach growthepie.

Base etabliert sich als führende Plattform für die Einführung von Meme-Coins und könnte Solanas Vorherrschaft in diesem Bereich sogar gefährden. Die bevorstehende Einführung von Pepe Unchaineds Layer-2-Lösung nach dem Vorverkauf bietet dem Projekt die Chance, das Wachstum von Base nachzuahmen und sich als bedeutender Akteur im Meme-Coin-Bereich zu positionieren. Dank seiner speziellen Ausrichtung auf Meme-Coins hat Pepe Unchained Potenzial - denn das Team möchte hier eine Meme-Layer-2 lancieren.

Mit einem bereits gesammelten Kapital von 9 Millionen US-Dollar könnte der Eindruck entstehen, dass der Vorverkauf von Pepe Unchained bereits abgeschlossen ist. Doch das Projekt bietet weiterhin die Möglichkeit, sich zu beteiligen und den nächsten Meilenstein von 10 Millionen US-Dollar zu verwirklichen.

Interessierte Investoren können einfach auf der Projektwebsite teilnehmen, indem sie ihr Wallet verbinden und $PEPU mit ETH, USDT oder BNB kaufen. Auch Kreditkartenzahlungen sind möglich. Der Einstieg in PEPU gelingt damit intuitiv und schnell.

Frühere Investoren haben zudem die Möglichkeit, ihre Bestände durch Staking zu erhöhen, das aktuell eine jährliche Rendite von 226 Prozent APY bietet. Zur zusätzlichen Sicherheit wurde Pepe Unchained von Coinsult und SolidProof umfassend geprüft, wobei keine kritischen Sicherheitslücken im Smart Contract festgestellt wurden.

