Nieder-Olm (ots) -Mit einem starken Auftritt starten die hohes C Super Shots in die kühlere Jahreszeit: Ab 1. September wird das hohes C Super Shots Sortiment um die Sorte Regeneration erweitert und ist im Handel und auf Amazon verfügbar. Die neue Sorte liegt voll im Trend, und das nicht nur durch ihre leckere Kombination aus Frucht und Ingwer, sondern auch durch die Regenerations-Formel mit Magnesium und den Vitaminen B 12, Pantothensäure und Vitamin C*.Damit aber nicht genug: Als führender Markenartikler für fruchthaltige Getränke setzt Eckes-Granini seine erfolgreiche Health-Shots Range mit einem aufmerksamkeitsstarken Design Upgrade gekonnt in Szene. Der neue Look sorgt nicht nur farblich für eine verstärkte Regalwirkung, die Vorteile der praktischen Vorratsflasche mit fünf Portionen werden ebenfalls kommunikativ herausgestellt. Die erfolgreichen hohes C Super Shots mit den vier Sorten Immun, Antiox, Energie und Regeneration setzen damit in der kommenden Saison erneut starke Impulse für gesundheitsbewusste Konsument:innen.Neue Sorte Super Shots Regeneration - Für deine tägliche LeistungDer neue Vitamin Shot von hohes enthält eine fruchtige Kombination aus Ingwer, Maracuja, Zitrone und Acerola. Die Regenerations-Formel, unter anderem bestehend aus Magnesium und Vitamin B12, sorgt für die Aufrechterhaltung einer normalen psychischen Funktion. Zudem trägt Magnesium zu einer normalen Muskelfunktion bei, so dass die tägliche Leistung und Regeneration im Alltag unterstützt wird*. Damit ist die neue Sorte der hohes C Super Shots ein Must-have für alle, die sich schnell und unkompliziert etwas Gutes tun möchten."Als führende Health-Shot Marke ist es uns ein Anliegen, unseren Konsument:innen genau das zu bieten, was sie sich wünschen. Das Thema tägliche Regeneration gewinnt in unserer heutigen schnelllebigen Gesellschaft zunehmend an Bedeutung und ist ein wichtiger Mehrwert in der Produktkategorie. Die neue Sorte hat aber nicht nur einen starken Benefit, sondern ist auch durch ihre besonders fruchtige Geschmackskombination zusammen mit Ingwer der perfekte Begleiter für den Alltag," sagt Sören Bohnsack, Senior Brand Manager hohes C International. Die praktische Vorrats-Pfandflasche enthält fünf Portionen und ist komplett vegan. Pünktlich zum Beginn der Shots Saison ab 1. September ist die neue Sorte im Handel und im E-Commerce erhältlich. Die komplette Range der hohes C Super Shots ist zudem Teil der reichweitenstarken hohes C Promotion "Finde die Orange im Deckel", die am POS und digital aufmerksamkeitsstark in Szene gesetzt wird.*Magnesium trägt zur normalen Muskelfunktion bei. Magnesium und Vitamin B12 tragen zur normalen physischen Funktion bei. Eine Portion (66 ml) deckt den Tagesbedarf an Vitamin B12, Pantothensäure und Vitamin C sowie 20% des Tagesbedarfs an Magnesium. Eine ausgewogene Ernährung und gesunde Lebensweise werden empfohlen.Produktdaten hohes C Super ShotsSorten- Immun ("für deine Abwehrkräfte")- Antiox ("für deinen Zellschutz")- Energie ("für deine tägliche Power")- Regeneration ("für deine tägliche Leistung")Produktmerkmale- Antiox: Vitamin C, Vitamin E und Selen- Immun: Vitamin C, Vitamin D und Zink- Energie: Vitamin C und B-Vitamine, Guarana- Regeneration: Magnesium, B-Vitamine, Vitamin CGebinde- 330 ml PET-FlascheLiefereinheiten an den Handel- 12er Trays- Display Set-Up für Klein- und GroßflächenUVP- 2,49 Euro pro Flasche (enthält 5 Tagesportionen)Mehr Infos zu hohes C gibt es unter:www.hohesc.dewww.instagram.com/hohescwww.facebook.com/hoheschohes C Immun Update auf WhatsApp (WhatsApp-Kanaleinladung (https://www.whatsapp.com/channel/0029VaDYIom4IBhBobrFmC3R))Über Eckes-Granini: Die Eckes-Granini Deutschland GmbH gehört zu den führenden Markenartiklern im Bereich der Fruchtsäfte und fruchthaltigen Getränke und ist mit einem innovativen Produktportfolio im Lebensmitteleinzelhandel und Außer-Haus-Markt vertreten. Die Top-Marken hohes C, granini und Die Limo stehen für Vielfalt, Qualität, Genuss und Gesundheit. Das umfangreiche Markenportfolio umfasst auch die Sirupmarke YO und die Kindermarke FruchtTiger. Mit 550 Beschäftigten an den Produktionsstandorten Bröl (Nordrhein-Westfalen), Bad Fallingbostel (Niedersachsen) und dem Hauptsitz in Nieder-Olm (Rheinland-Pfalz) ist Eckes-Granini ein dynamisches und unabhängiges Familienunternehmen, das aktiv für die wichtigen Nachhaltigkeitsthemen in der Branche kämpft und wesentlich in Umwelt- und Klimaschutz investiert. Darüber hinaus unterstützt Eckes-Granini die Team Rynkeby (team-rynkeby.de) (https://www.team-rynkeby.de/) Charity-Radsportinitiative als Partner und Hauptsponsor und engagiert sich mit einem eigenen Team. Den aktuellen Nachhaltigkeitsbericht der Eckes-Granini Group finden Sie unter Nachhaltigkeitsbericht (eckes-granini.com) (https://www.eckes-granini.com/nachhaltigkeit/nachhaltigkeitsbericht/).