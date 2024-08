Chart des Tages | NZDUSD (14.08.2024)

Die Reserve Bank of New Zealand überraschte die Märkte heute mit einer unerwarteten Zinssenkung um 25 Basispunkte. Während die Geldmärkte und Ökonomen erwarteten, dass der Leitzins bei der neunten Sitzung in Folge unverändert bei 5,50 - bleiben würde, beschloss die RBNZ, ihn um 25 Basispunkte zu senken. Da dies eine große Überraschung war, reagierte der Markt mit einem Einbruch des NZD um rund 1 - gegenüber allen anderen G10-Währungen. RBNZ-Gouverneur Orr erklärte außerdem, er sei nun zuversichtlich, dass die Inflation wieder in den Zielbereich zurückkehre und dass die Bank mit der Normalisierung der Zinssätze beginnen könne. Die Geldmärkte rechnen nun mit einer Lockerung der Zinssätze um 29 Basispunkte auf der Oktober-Sitzung sowie mit einer Lockerung um insgesamt 67 Basispunkte auf den nächsten beiden Sitzungen (Oktober und November).

Ein Schlüsselereignis im heutigen Kalender für den späteren Tagesverlauf ist die Veröffentlichung des US-Verbraucherpreisindexes für den Monat Juli. Die gestern veröffentlichten PPI-Daten erwiesen sich als dovishe Überraschung, was zu einer Abschwächung des USD und einem Sprung an der Wall Street führte. Die dovishen PPI-Daten nährten auch die Hoffnung auf einen dovishen CPI-Bericht heute. Dies stellt ein gewisses Risiko dar, denn sollten die heutigen Daten höher als erwartet ausfallen, könnte es zu einer starken Falkenreaktion kommen. Eine solche Reaktion dürfte jedoch nur von kurzer Dauer sein, da die Märkte zunehmend davon überzeugt sind, dass sich die Fed nun mehr auf den Arbeitsmarkt als auf die Inflation konzentriert und dass der Lockerungszyklus ohnehin im September beginnen wird...

Vollständigen Artikel weiterlesen

- Handeln Sie verantwortungsvoll -

Jeder Handel beinhaltet auch Risiken. CFDs sind Hebelprodukte und nicht für jeden geeignet! Der Hebel multipliziert Ihre Gewinne, wenn Ihre Handelsentscheidung richtig war, aber auch die Verluste, sollte Ihre Markteinschätzung unkorrekt gewesen sein. CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 76 - der Retail Kunden verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Die Autoren können ganz oder teilweise in den besprochenen Werten investiert sein. Diese Inhalte stellen keine Finanzanalyse dar: Es handelt sich um eine Werbemitteilung, welche nicht allen gesetzlichen Vorschriften zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen genügt und keinem Handelsverbot vor der Veröffentlichung der Analysen unterliegt.