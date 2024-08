Goodyear pumpt über 575 Millionen kanadische Dollar (über 380 Millionen Euro) in die Modernisierung und Erweiterung seines Werks in Ontario, wobei der Schwerpunkt auf der Produktion von Reifen für Elektrofahrzeuge liegen wird. Die Erweiterung des bestehenden Werks von Goodyear Canada in Napanee in der Provinz Ontario hat bereits begonnen und soll Mitte 2027 abgeschlossen sein. Durch die Werkserweiterung entstehen 200 Arbeitsplätze, dadurch werden ...

