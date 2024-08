EQT Private Equity wird aus EQT X, seinem Flagship-Private-Equity-Fonds, und EQT Future, seinem auf Wirkung und längere Laufzeiten ausgerichteten Fonds, investieren und seine Kompetenzen in den Bereichen Software und Wertschöpfung nutzen, um AMCS zu unterstützen.

AMCS ist eine moderne SaaS-Lösung, die speziell zur Unterstützung einer Vielzahl von Branchen entwickelt wurde, darunter Kommunen, EHS und ESG sowie die Sektoren Ressourcen, Abfall, Recycling, Transport, Fertigung und Versorgungsunternehmen.

AMCS ist einzigartig positioniert, um Unternehmen bei der Erreichung von Nachhaltigkeitszielen, der Rationalisierung von Prozessen und der Verbesserung der Effizienz zu unterstützen und gleichzeitig die Komplexität der Kreislaufwirtschaft zu bewältigen sowie die Sicherheit am Arbeitsplatz, das Wohlergehen der Gemeinschaft und die Einhaltung von Vorschriften zu gewährleisten.

AMCS, ein weltweit führender Anbieter von Nachhaltigkeitssoftware für grundlegende Industrien, und EQT Private Equity geben bekannt, dass EQT X und EQT Future (gemeinsam "EQT Private Equity") eine Mehrheitsbeteiligung an dem Unternehmen erwerben wird. Die Mitbegründer, das Management und andere bestehende Investoren, darunter der derzeitige Mehrheitsinvestor Insight Partners, sowie Clearlake Capital, Highland Europe und der Ireland Strategic Investment Fund, werden voraussichtlich Minderheitsbeteiligungen behalten.

AMCS wurde 2003 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Irland. Das Unternehmen bedient ressourcenintensive Branchen wie Abfallwirtschaft, Recycling, Transport, Fertigung und Versorgungsunternehmen. Mit seiner branchenführenden SaaS-Plattform, die Software für Enterprise Resource Planning, Recycling, Transport und EHSQ ESG umfasst, ist AMCS gut positioniert, um die Bedürfnisse seiner Kunden zu unterstützen und den Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft zu vollziehen. Der Markt von AMCS wächst dank des säkularen Rückenwinds schnell, darunter die zunehmende Komplexität, die mit der Umstellung auf eine stärkere Kreislaufwirtschaft in den Lieferketten verbunden ist. Dazu kommen die Trends zur Einführung von Cloud-Software und die zunehmende Regulierung und Nachhaltigkeitsberichterstattung.

Die Lösungen von AMCS tragen dazu bei, die Leistung und Effizienz in den Betriebsabläufen seiner Kunden zu steigern, während sie gleichzeitig die Erreichung von Nachhaltigkeitszielen und die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften unterstützen. Zu den Kunden von AMCS zählen einige der größten Abfallmanagement- und Recyclingunternehmen weltweit sowie führende Blue-Chip-Unternehmen der Fertigungsindustrie. Mit über 1.300 Mitarbeitern in Europa, Nordamerika und Australasien betreut AMCS mehr als 3.800 Kunden in 80 Ländern und hilft bei der Verwaltung von über 700.000 Fahrzeugen weltweit.

Die Partnerschaft mit AMCS stellt sowohl für EQT X als auch für EQT Future eine sehr themenbezogene Investition dar. EQT Private Equity wird seine umfangreiche Erfahrung in der Wertschöpfung im Softwarebereich und der Beschleunigung von Impact-Initiativen einbringen, um das Wachstum und die Nachhaltigkeitsambitionen des Unternehmens zu unterstützen. Jährlich werden mehr als zwei Milliarden Tonnen Abfall erzeugt, was zu einer Milliarde Tonnen CO2 und 3,2 Prozent der weltweiten Emissionen führt.1 Daher besteht ein klarer Bedarf an Lösungen, die den Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft unterstützen können. Die Lösungen von AMCS sind zentral für die Betriebsabläufe seiner Kunden und haben angesichts seiner Führungsposition ein enormes Potenzial zur Verbesserung der Ressourceneffizienz für die gesamte Branche.

Performance Sustainability: Nachhaltigkeit ernst genommen

Die Performance Sustainability Suite von AMCS ist das Betriebssystem für grundlegende Industrien, die Nachhaltigkeit und Rentabilität möglich macht. Die Suite verwaltet die täglichen Abläufe wie Verträge und Preisgestaltung, Logistik und Transport, Materialien und Ressourcen, Gesundheit und Sicherheit sowie Nachhaltigkeitsinformationen. Die AMCS Performance Sustainability Suite fördert Wachstum und Rentabilität, optimiert Effizienz und Sicherheit, treibt Nachhaltigkeitsinitiativen von Unternehmen voran und bereitet Unternehmen auf die Kreislaufwirtschaft und die Zukunft vor. Mit AMCS können Unternehmen ihre Leistung verbessern und einfacher skalieren, so dass Experten grundlegender Industrien den Planeten in einem besseren Zustand hinterlassen können, als sie ihn vorgefunden haben.

Jimmy Martin, Mitbegründer und CEO von AMCS, sagte: "Im Namen von AMCS möchte ich EQT unseren tiefsten Dank dafür aussprechen, dass sie sich unserer Vision angeschlossen haben, die Nachhaltigkeit von Organisationen weltweit zu fördern und die Kreislaufwirtschaft voranzutreiben. Ihre Unterstützung ist entscheidend für unsere transformative Arbeit. Ich möchte auch unseren engagierten, langjährigen Investoren Insight Partners, Clearlake Capital, Highland Europe und dem Ireland Strategic Investment Fund danken. Als Säulen unserer Kapitalstruktur haben sie durch ihre erneute Unterstützung einmal mehr ihr unerschütterliches Vertrauen in AMCS bewiesen. Das gemeinsame Engagement mit unseren Investoren ist die Antriebskraft für AMCS, seine zentrale Rolle als führendes Unternehmen im Bereich Performance Sustainability zu festigen."

Robert Maclean, Partner im Beratungsteam von EQT Private Equity, sagte: "Wir haben die Entwicklung von AMCS über viele Jahre hinweg genau verfolgt und sind sehr beeindruckt von dem, was das Unternehmen erreicht hat. Es hat sich als klarer Marktführer etabliert und bietet seinen Kunden kontinuierliche Innovationen. Wir sind der festen Überzeugung, dass AMCS die fantastische Möglichkeit hat, die Kreislaufwirtschaft weiter zu unterstützen und den Anteil des Recyclings in der Abfallwirtschaft auszubauen. Wir freuen uns sehr, mit dem Mitbegründer und CEO von AMCS, Jimmy Martin, und seinem gesamten Team zusammenzuarbeiten, um eine spannende, gemeinsame Wachstumsvision zu verwirklichen."

Simon Griffiths, Leiter des EQT Future-Beratungsteams, sagte: "Unsere Investition in AMCS steht stark im Einklang mit dem Fokus von EQT Future auf führende Unternehmen, bei denen die Marktchancen und der sehr starke Dekarbonisierungsaspekt einen langfristigen Investitionshorizont unterstützen. Wir sind davon überzeugt, dass AMCS klar positioniert ist, um als langfristiger Gewinner hervorzugehen, während die Welt auf eine Kreislaufwirtschaft umstellt. Wir freuen uns darauf, AMCS dabei zu unterstützen, diesen Trend voranzutreiben und seine Wachstumsambitionen zu verwirklichen."

Richard Wells, Managing Director bei Insight Partners, sagte: "Seit unserer Erstinvestition im Jahr 2015 hatte Insight das Privileg, AMCS dabei zu unterstützen, sich zu einem globalen Marktführer zu entwickeln, der positive Veränderungen hin zu einer Kreislaufwirtschaft vorantreibt. Wir freuen uns darauf, unsere Unterstützung für AMCS unter der Leitung von Mitgründer und CEO Jimmy Martin in Partnerschaft mit EQT zu vertiefen, während das Unternehmen auf seinem Wachstumspfad weiter Innovationsarbeit leistet."

Die Transaktion unterliegt den üblichen Bedingungen und Genehmigungen. Sie wird voraussichtlich vor dem ersten Quartal 2025 abgeschlossen sein.

William Blair Company war exklusiver Finanzberater von AMCS. Willkie Farr Gallagher fungierten als Rechtsberater von Insight Partners. Arma Partners war als exklusiver Finanzberater und Clifford Chance als Rechtsberater von EQT tätig.

Über EQT

EQT ist eine zweckorientierte globale Investmentgesellschaft mit einem verwalteten Vermögen von 246 Milliarden Euro (133 Milliarden Euro an verwalteten, gebührengenerierenden Vermögenswerten) in zwei Geschäftssegmenten Private Capital und Real Assets. EQT gehören Portfoliounternehmen und Assets in Europa, in der Asien-Pazifik-Region sowie in Nord- und Südamerika, die von EQT unterstützt werden, um nachhaltiges Wachstum, operative Spitzenleistungen und Marktführerschaft zu erreichen. Weitere Informationen finden Sie unter: www.eqtgroup.com. Folgen Sie EQT auf LinkedIn, X, YouTube und Instagram.

Über Insight Partners

Insight Partners ist ein globaler Software-Investor, der in wachstumsstarke Technologie-, Software- und Internet-Startup sowie -ScaleUp-Unternehmen investiert, die transformative Veränderungen in ihren Branchen vorantreiben. Zum 31. Dezember 2023 verwaltete das Unternehmen ein aufsichtsrechtliches Vermögen von über 80 Milliarden US-Dollar. Insight Partners hat weltweit in mehr als 800 Unternehmen investiert und über 55 Portfoliounternehmen an die Börse gebracht. Insight hat seinen Hauptsitz in New York und verfügt über Niederlassungen in London, Tel Aviv und der San Francisco Bay Area. Insight hat es sich zur Aufgabe gemacht, visionäre Führungskräfte zu finden, zu finanzieren und erfolgreich mit ihnen zusammenzuarbeiten. Dabei bietet Insight ihnen maßgeschneiderte praktische Software-Kompetenz auf ihrem Wachstumsweg von der ersten Investition bis zum Börsengang. Für weitere Informationen zu Insight und allen seinen Investitionen gehen Sie auf insightpartners.com oder folgen Sie uns auf X @insightpartners.

Über AMCS

Bei AMCS konzentrieren wir uns auf Performance Sustainability das heißt, wir befähigen ressourcenintensive Branchen, Nachhaltigkeit und Rentabilität zu steigern. Unsere maßgeschneiderten Softwarelösungen, die auf jahrzehntelanger Erfahrung basieren, werden von Experten entwickelt, die Ihr Geschäft verstehen, und bieten praktische Lösungen für die Ressourcen-, Abfall-, Recycling-, Transport-, Fertigungs- und Versorgungsindustrien.

Mit Hauptsitz in Irland und Niederlassungen in Europa, den USA und Australien ist AMCS ein globaler Marktführer mit über 1.300 engagierten Teammitgliedern. Die geballte Kompetenz unseres Teams ermöglicht es AMCS, innovative Lösungen und umfassende Einblicke zu liefern, die den Kunden helfen, ihr Wachstum voranzutreiben und dauerhaften Erfolg zu erzielen. Als zuverlässiger globaler Partner arbeiten wir mit 3800 Kunden in mehr als 80 Ländern zusammen und liefern digitale Lösungen, die eine sinnvolle und messbare Wirkung erzielen, indem sie die Kundenzufriedenheit erhöhen, die Nachhaltigkeit verbessern und die Gewinnmargen steigern.

Bei AMCS sind wir bereit, gemeinsam mit Ihnen Innovationsarbeit zu betreiben. Wir setzen unsere Experten, Prozesse und Technologien ein, um Ihr Unternehmen voranzubringen und Sie auf den Erfolg in einer nachhaltigeren, kohlenstofffreien Zukunft vorzubereiten. Erfahren Sie mehr unter: www.amcsgroup.com

