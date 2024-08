DJ MARKT USA/Vor Inflationsdaten noch alles ruhig an der Wall Street

Anleger an den US-Börsen warten am Mittwoch auf die noch vor der Startglocke anstehenden Inflationsdaten. Bis dahin dürfte nicht viel passieren, der Aktienterminmarkt lässt aktuell auf einen kaum veränderten Handelsbeginn schließen. Doch je nachdem, wie die Daten ausfallen, dürfte hier das letzte Wort in Sachen Tagestendenz noch nicht gesprochen sein. Günstig ausgefallene Erzeugerpreise hatten am Vortag für kräftig steigende Kurse gesorgt, denn diese waren weniger stark gestiegen als erwartet und stützten damit die Erwartung an Zinssenkungen.

Doch die nun anstehenden Verbraucherpreise dürften von höherer Relevanz sein. "Eine Überraschung nach oben wäre das am meisten Besorgnis auslösende Ergebnis, da dies die Fed in eine sehr unangenehme Lage brächte. Eine hohe Inflation bei einer sich verlangsamenden Wirtschaft könnte weitere Risikoaversion und eine Flucht in sichere Anlagen auslösen. In diesem Fall dürften Anleihen jedoch wahrscheinlich nicht zu den Gewinnern gehören", merkt Rentenstratege Benjamin Schroeder von der ING an.

Risikoaversion dürfte sich auch breit machen, sollte der Nahostkrieg militärisch eskalieren. Israel und die USA bereiten sich weiter auf einen Angriff des Iran vor. Andererseits üben die USA Druck vor allem auf Israel aus, damit ein Waffenstillstand zwischen der Terrorgruppierung Hamas und Israel im Gazastreifen zustande kommt.

August 14, 2024 06:28 ET (10:28 GMT)

