Vaduz (ots) -Am 22. September 2024 werden die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger entscheiden, ob das Land dem Internationalen Währungsfonds (IWF) beitreten wird. Die Regierung organisiert im Vorfeld neben zwei öffentlichen Informationsveranstaltungen eine Live-Diskussion, die im Landeskanal ausgestrahlt wird. Bei allen drei Formaten werden die Argumente des Referendumskomitees sowie der Befürworter dargelegt und diskutiert.Um den stimmberechtigten Einwohnerinnen und Einwohnern eine fundierte Meinungsbildung zu ermöglichen, organisiert die Regierung je eine Informationsveranstaltung im Unter- und im Oberland. Diese finden jeweils um 18:30 Uhr am Mittwoch, 21. August 2024 im Gemeindesaal in Eschen und am Mittwoch, 28. August 2024, im SAL in Schaan statt. Am Montag, 2. September 2024 [RD1] [RP2] gibt es ausserdem eine Diskussionssendung, die live im Landeskanal (TV), auf Radio Liechtenstein sowie als Stream auf www.landeskanal.li ausgestrahlt wird.Die erste Diskussion in Eschen wird von Tanja Cissé moderiert. Auf dem Podium nehmen für das IWF-Nein-Komitee Gebhard Frick, Judith Spalt und der Landtagsabgeordnete Johannes Kaiser Platz. Auf der Seite der Befürworter werden Regierungschef und Finanzminister Daniel Risch, der Vorsitzende der Finanzkommission des Landtags Wendelin Lampert und Roman Eggenberger von der IG "Ja zu Liechtenstein, Ja zum IWF-Beitritt" teilnehmen.Der Landtag hatte im September 2022 die Regierung beauftragt, Beitrittsverhandlungen mit dem IWF aufzunehmen. Nach dem erfolgreichen Abschluss der Verhandlungen hat die Regierung dem Landtag das Ergebnis vorgelegt. Der Landtag hat sich im Mai 2024 mit grosser Mehrheit für eine Mitgliedschaft Liechtensteins im IWF ausgesprochen. Gegen diesen Entscheid wurde erfolgreich das Referendum ergriffen. Die Referendumswerber betonen, dass sie insbesondere eine breite Diskussion und Information zu diesem weitreichenden Entscheid wünschen. Die Regierung schätzt eine Auseinandersetzung zum Thema und ist mit diesen Informationsangeboten bestrebt, die Bevölkerung umfassend zu informieren.Öffentliche InformationsveranstaltungenMittwoch, 21. August 2024, 18.30 Uhr (Türöffnung um 18 Uhr) im Gemeindesaal EschenMittwoch, 28. August 2024, 18.30 Uhr (Türöffnung um 18 Uhr) im SAL Saal am Lindaplatz, SchaanLive-SendungMontag, 2. September 2024 um 18.30 Uhr; die Termine für weitere Ausstrahlungen werden separat angekündigt