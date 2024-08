Die TUI AG hat im 3. Quartal 2024 ein starkes Ergebnis erzielt: Der Umsatz von 5,8 Mrd. EUR (+9% yoy) übertraf die Konsenserwartungen um 2%, getragen von einem Wachstum von 16% bei Holiday Experiences, hier insbesondere bei Kreuzfahrten (+22%), und einem soliden Wachstum von 9% bei Markets & Airlines. Das bereinigte EBIT von 232 Mio. EUR (+37% ggü. Vorjahr) übertraf die Erwartungen um 20 Mio. EUR, unterstützt durch deutliche Verbesserungen in allen Segmenten. Die Buchungstrends für den Sommer 2024 sind mit einem Anstieg der Buchungen um 6 % und des ASP um 3 % weiterhin robust, während die ersten Anzeichen für den Winter 2024/25 vielversprechend sind. Der Free Cashflow verbesserte sich auf EUR 1,24 Mrd., ein Plus von EUR 80 Mio. gegenüber dem Vorjahr, wobei der Fokus weiterhin auf der Reduzierung der Nettoverschuldung und der Verbesserung des Kreditratings liegt. Die Analysten von mwb research halten an ihrem BUY-Rating fest und sehen ein Kursziel von EUR 16,00. Die vollständige Analyse ist abrufbar https://www.research-hub.de/companies/TUI%20AG