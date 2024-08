Das Umsatzwachstum von HelloFresh (HF) verlangsamte sich im zweiten Quartal 2024 (+1% ggü. Vorjahr bei konstanten Wechselkursen; [c.c.]), und die Rentabilität wurde durch höhere Beschaffungs- und Produktionskosten im Zusammenhang mit dem Hochlauf des Ready-to-Eat- (RTE-) Geschäfts belastet. Dies entsprach jedoch den Erwartungen, da das Management bereits ein langsames zweites Quartal angedeutet hatte. Das bereinigte EBITDA (AEBITDA) von 146 Mio. EUR (-24% gg. Vj.) übertraf die Konsensprognose um 19% und lag über der vom Unternehmen für das Quartal prognostizierten Spanne von 100 bis 140 Mio. EUR. Die Umsatzerlöse von HF stabilisieren sich langsam in der Zeit nach der Pandemie und das Management erwartet, dass die Dynamik im zweiten Halbjahr zunehmen wird. Daher bekräftigte das Unternehmen seine Prognose für das Gesamtjahr - ein Umsatzwachstum von 2%-8% in c.c. und ein AEBITDA von EUR 350 Mio.-EUR 400 Mio. HF hat gute Fortschritte bei der Ausweitung seines RTE-Geschäfts auf internationalen Märkten gemacht und gleichzeitig mehrere strukturelle Maßnahmen zur Verbesserung der Kosteneffizienz in seinem Geschäft mit Meal Kits ergriffen. Die Analysten von mwb research passen ihre Schätzungen an, um eine vorsichtigere Sichtweise widerzuspiegeln und bekräftigen ihr BUY-Rating mit einem neuen Kursziel von EUR 11,00. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/research/HelloFresh%20SE