Cancom meldete zufriedenstellende Fortschritte im zweiten Quartal und im ersten Halbjahr 2024, wobei die positive Entwicklung hauptsächlich durch die übernommene KBC-Gruppe (jetzt CANCOM Austria Group) unterstützt wurde. Die zugrundeliegende Nachfrage bleibt jedoch weiterhin gedämpft, und das Management erwartet eine allmähliche Erholung in H2. Die Umsätze stiegen im 2. Quartal um 20% gegenüber dem Vorjahr, angeführt von anorganischem Wachstum. Organisch ging er um ca. 7% zurück. Erfreulicherweise wuchs der Bruttogewinn um 31% im Jahresvergleich, wobei sich die Bruttomarge aufgrund eines vorteilhaften Mixes im Dienstleistungsgeschäft um 3,7 Prozentpunkte auf 42,6% verbesserte. Dies führt zu einem Anstieg des EBITDA um 44% gegenüber dem Vorjahr auf EUR 25 Mio. (Marge: +110 Basispunkte gegenüber dem Vorjahr auf 6,4%). Trotz der Herausforderungen in der Branche erwartet das Unternehmen eine Beschleunigung der Aufträge in H2 2024, angetrieben durch Ersatzprojekte für auslaufenden Windows 10-Support und die Umsetzung der NIS2-Richtlinie. Für das Geschäftsjahr 2024 wird eine Margenausweitung erwartet, wobei sich die Brutto- und EBIT-Margen aufgrund von Synergien mit CANCOM Österreich verbessern dürften. Die Analysten von mwb research sind weiterhin optimistisch, was die Wachstumsaussichten von Cancom betrifft, da struktureller Rückenwind und wichtigere Themen wie Cybersicherheit, IoT, Cloud, modernes Arbeiten und künstliche Intelligenz (KI) eine Rolle spielen. Die Analysten halten an ihrem BUY-Rating für die Aktie fest und sehen das Kursziel unverändert bei 37,20 EUR. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/Cancom%20SE