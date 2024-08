NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Alphabet A-Aktie nach der Nutzerkonferenz "Made by Google 2024" auf "Buy" mit einem Kursziel von 220 US-Dollar belassen. Analyst Brent Thill fasste in einer am Mittwoch vorliegenden Studie seine Erkenntnisse aus der Konferenz zusammen: Gemini werde in die Hardware von Google integriert, da die Suchmaschine die KI-Chance nutze, um ihren Marktanteil zu steigern. Zudem biete Google "einen der am stärksten personalisierten KI-Assistenten für Verbraucher". Er erwarte zwar so schnell keine mögliche Zwangsveräußerung, doch zeige die Jefferies-Gesamtanalyse, dass der Markt den Cloud- und Hardware-Geschäften von Alphabet kaum Wert beimesse. Er sieht Alphabet und Meta als "Top-Picks" im Bereich Künstliche Intelligenz (KI) für Verbraucher./ck/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2024 / 01:28 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.08.2024 / 01:28 / ET





ISIN: US02079K3059