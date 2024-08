NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Vestas nach detaillierten Quartalszahlen des dänischen Windanlagenbauers auf "Hold" mit einem Kursziel von 220 dänischen Kronen belassen. Das zweite Jahresviertel habe für Vestas Licht und Schatten parat gehalten, die vorab bereits veröffentlichten Zahlen seien zugleich aber bestätigt worden, schrieb Analyst Lucas Ferhani in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Ausblick impliziere eine deutliche Verbesserung im zweiten Halbjahr./ck/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2024 / 02:41 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.08.2024 / 02:41 / ET



ISIN: DK0061539921