NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Evotec nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 16 Euro belassen. Umsatz und Gewinn des Pharmawirkstoffforschers und -entwicklers hätten im zweiten Quartal - wie bereits erwartet - die Schätzungen verfehlt, schrieb Analyst Benjamin Jackson in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die gesenkten Jahresziele seien bereits bekannt gewesen nach der Vorabveröffentlichung in der vergangenen Woche. Er warte nun auf den Zeitpunkt für den verschobenen Kapitalmarkttag, um Klarheit über die mittelfristigen Aussichten zu bekommen./ck/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2024 / 02:28 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.08.2024 / 02:28 / ET





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0005664809