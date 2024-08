© Foto: Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/dpa



Die eskalierenden geopolitischen Spannungen und der anhaltende Krieg zwischen Russland und der Ukraine rücken die europäische Energieversorgung zunehmend in den Fokus. Eine kürzlich gestartete ukrainische Offensive, die bis in die russische Region Kursk vordrang, sorgt für zusätzliche Unsicherheit. Insbesondere die Kämpfe in der Nähe von Sudzha, einem bedeutenden Gastransitpunkt, haben die Furcht vor Unterbrechungen der Gasversorgung verstärkt. Infolge dieser Entwicklungen stiegen die TTF-Gaspreise auf über 40 Euro/Megawattstunde - der höchste Stand in diesem Jahr. Die erneute Preissteigerung um mehr als 15 Prozent seit Beginn der ukrainischen Offensive am 6. August verdeutlicht die …