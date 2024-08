München/Stockholm (ots) -TÜV SÜD gibt die Akquisition der schwedischen Carspect Group Holding AB bekannt. Die Gruppe mit Sitz in Stockholm führt Hauptuntersuchungen und verwandte fahrzeugnahe Inspektionsleistungen an mehr als 150 Prüfstationen in Schweden, Lettland und Estland durch."Durch die Übernahme der Carspect-Gruppe setzen wir unsere Internationalisierungsstrategie konsequent fort", sagt Patrick Fruth, CEO Division Mobility TÜV SÜD. "Der Zukauf ermöglicht uns Zugang zu drei wichtigen Märkten im Bereich der Fahrzeugüberwachung mit hohem Wachstumspotential. Zudem passt das dynamische und unternehmerische Konzept von Carspect mit Prüfstationen nahe am Kunden sowie einem innovativen Digital-Customer-Journey-Prozess hervorragend zu unserem eigenen Ansatz bei TÜV SÜD", so Fruth weiter.Nach der Liberalisierung des schwedischen PTI-Marktes im Jahr 2010, begann Carspect mit dem organischen Aufbau von Prüfstationen. Daneben expandierte das Unternehmen mit Zukäufen in Estland und Lettland. In Schweden unterhält Carspect 118 Prüfstationen mit mehr als 300 Mitarbeitenden; in Lettland und Estland sind an 34 Prüfstationen mehr als 150 Mitarbeitende beschäftigt."Wir freuen uns von nun an zur TÜV SÜD Gruppe zu gehören. Als Teil von TÜV SÜD, einem international erfahrenen Dienstleister im Bereich der Fahrzeugüberwachung, können wir Synergien nutzen und unser dynamisches Wachstum im Norden Europas gemeinsam weiter ausbauen", sagte Markus Falk, CEO Carspect Group.Mit dem Erwerb der Carspect-Gruppe ist TÜV SÜD nunmehr international bei der Hauptuntersuchung auf insgesamt neun Märkten präsent. Neben dem deutschen Heimatmarkt sind die Prüfexperten von TÜV SÜD auch in der Türkei, Spanien, Österreich, der Slowakei und Südafrika aktiv bei den Services rund um die Hauptuntersuchung.Weitere Informationen unter www.tuvsud.com.Pressekontakt:Vincenzo LucàTÜV SÜD AGUnternehmenskommunikationWestendstr. 199, 80686 MünchenTelefon: +49 89 5791-1667E-Mail: vincenzo.luca@tuvsud.comInternet: tuvsud.com/presseOriginal-Content von: TÜV SÜD AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/38406/5843501