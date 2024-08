DJ MÄRKTE EUROPA/Aufwärtstrend im DAX hält - Zahlenflut und US-Inflation im Fokus

FRANKFURT (Dow Jones)--An den europäischen Aktienmärkten geht es am Mittwoch nach oben. Der DAX klettert um 0,4 Prozent auf 17.880 Punkte, der Euro-Stoxx-50 um 0,4 Prozent auf 4.712 Zähler. Gewinner unter den Branchen-Indizes ist der Sektor der Reise- und Freizeitwerte, der vom Plus des Index-Schwergewichts Flutter profitiert. Der Dollar wertet mit den US-Zinssenkungserwartungen weiter ab, der Euro kostet 1,1020 Dollar. Risikoaversion dürfte sich erst breit machen, sollte der Nahostkrieg militärisch eskalieren.

Mit den Verbraucherpreisen in den USA steht auch für die Marktstrategen der Helaba das Highlight der Woche am Nachmittag an. Die am Vortag veröffentlichten US-Erzeugerpreise haben mit schwachen monatlichen Zuwächsen die Erwartungen verfehlt und die Jahresraten, insgesamt und bei den Kernpreisen, sind überraschend stark gesunken. Die Entwicklung lasse hoffen, dass sich der übergeordnete, mittelfristige disinflationäre Trend fortsetze, heißt es.

Für die Julizahlen auf Verbraucherebene allerdings zeichnet sich dies nicht ab. So steht die Real-time-Schätzung der Fed in Cleveland bei unverändert 3,0 Prozent, was auch weitgehend den Markterwartungen entspricht. Dabei nicht außer Acht gelassen werden sollte die Entwicklung der Benzinpreise, die in den USA ein relativ hohes Gewicht im Verbraucherpreisindex haben. Hier sind die Werte gegenüber Juni deutlich erhöht und dies könnte in der monatlichen Dynamik einen Schub auch beim Gesamtindex mit sich bringen. Die Helaba ist insgesamt etwas skeptischer und so könnten auch die Zinserwartungen auf dem Prüfstand stehen. Marktseitig sei ein Schritt um gleich 50 Basispunkte der Fed mehr als zur Hälfte eingepreist.

Letzter großer Tag der 2Q-berichtssaison

Aktienseitig gilt es erneut eine Zahlenflut zu bewältigen - vor allem aus der zweiten und dritten Reihe. Aber auch von DAX-Unternehmen gibt es Geschäftszahlen: Beim Energiekonzern RWE sind sie auf der Ergebnisseite besser als erwartet ausgefallen. Allerdings wurde der Ausblick lediglich bestätigt. Das kommt nicht gut an, der Kurs verliert 1,3 Prozent. Die Zahlen von Eon für das zweite Quartal entsprachen den Markterwartungen und zeigen eine Normalisierung der einmaligen Belastungen sowie stabilere Dynamiken im Versorgungsmarkt, wie Citi-Analyst Piotr Dzieciolowski urteilt. Die Aktie gibt um 1 Prozent nach.

Bei K+S (+1,5%) ist der Umsatz besser als erwartet ausgefallen, das operative Ergebnis des Düngemittelherstellers blieb dagegen im Rahmen der Erwartung. Besser als erwartet haben sich die Umsätze von Ceconomy im dritten Geschäftsquartal entwickelt. Allerdings fiel das bereinigte operative Ergebnis lediglich im Rahmen der Erwartungen aus. Der Kurs der Muttergesellschaft von Saturn und Media Markt fällt deutlich um über 4 Prozent.

Kräftig nach oben um 14 Prozent geht es dagegen bei PVA Tepla. Das Technologieunternehmen steigerte die Marge für den operativen Gewinn auf 16,2 Prozent und damit um 240 Basispunkte. Der bestätigte Jahresausblick wird daher am Markt als "sehr konservativ" bewertet.

United Internet machen nach einer Kaufempfehlung durch die UBS einen Satz um gut 7 Prozent, im Sog steigt der Kurs der Tochter 1&1 um fast 6 Prozent.

Flutter großer Gewinner in Europa

Ein großer Kursgewinner sind nach Quartalszahlen Flutter Entertainment mit plus 8 Prozent. Bei Flutter loben Analysten das starke zweite Quartal und den erhöhten Ausblick. Von Davy wird das bessere US-Geschäft hervorgehoben. Dort werden beim Gewinn im Schnitt 4 Prozent mehr erwartet, obwohl es Gegenwind durch eine Steuererhöhung in Illinois gab.

In der Schweiz hat die UBS (+3,1 %) gute Geschäftszahlen vorgelegt und im zweiten Quartal auch wegen einer strengen Kostendisziplin mehr verdient als erwartet. Beim Bierbrauer Carlsberg (-3,8%) wird an der Börse die Anhebung der Prognose als bescheiden angesehen. Angesichts der hohen Schulden nach den Britvic- und Indien-Transaktionen sowie des absoluten Gewinnverfehlens von steht die Aktie unter Druck.

Für Thyssenkrupp geht es nach den Quartalszahlen um 4 Prozent nach unten. Das bereinigte EBIT liegt laut der Citigroup 25 Prozent unter der Marktschätzung. Ursächlich hierfür sei vor allem ein negativer Einmaleffekt im Geschäftsbereich Dacarbon Technologies. Die Analysten schließen weitere Abwärtsrevisionen bei den Marktschätzungen nicht aus.

=== Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 4.711,66 +0,4% 16,74 +4,2% Stoxx-50 4.369,25 -0,0% -1,84 +6,7% DAX 17.880,27 +0,4% 67,11 +6,7% MDAX 24.531,47 +0,9% 209,77 -9,6% TecDAX 3.288,61 +0,5% 15,70 -1,5% SDAX 13.678,88 +0,2% 31,24 -2,0% FTSE 8.257,41 +0,3% 22,18 +6,5% CAC 7.299,17 +0,3% 23,30 -3,2% Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD Dt. Zehnjahresrendite 2,20 +0,01 -0,37 US-Zehnjahresrendite 3,83 -0,01 -0,05 DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8:35 Di, 17:24 % YTD EUR/USD 1,1022 +0,3% 1,0992 1,0955 -0,2% EUR/JPY 161,96 +0,3% 161,72 161,04 +4,1% EUR/CHF 0,9511 +0,1% 0,9509 0,9483 +2,5% EUR/GBP 0,8581 +0,4% 0,8568 0,8540 -1,1% USD/JPY 146,95 +0,1% 147,11 146,98 +4,3% GBP/USD 1,2845 -0,1% 1,2828 1,2828 +1,0% USD/CNH (Offshore) 7,1353 -0,2% 7,1477 7,1584 +0,2% Bitcoin BTC/USD 61.024,70 -0,0% 60.773,75 59.600,10 +40,1% ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 78,00 78,35 -0,4% -0,35 +9,3% Brent/ICE 80,48 80,69 -0,3% -0,21 +6,8% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 39,315 39,37 -0,1% -0,05 +21,0% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.473,35 2.465,09 +0,3% +8,26 +19,9% Silber (Spot) 27,91 27,85 +0,2% +0,06 +17,4% Platin (Spot) 944,25 941,00 +0,3% +3,25 -4,8% Kupfer-Future 4,07 4,05 +0,5% +0,02 +3,3% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags ===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/thl/flf

(END) Dow Jones Newswires

August 14, 2024 07:17 ET (11:17 GMT)

Copyright (c) 2024 Dow Jones & Company, Inc.