Hamburg (ots) -Daniela Katzenberger gibt wieder Vollgas: In neun neuen Folgen ("Daniela Katzenberger", 6.9., 20.10 Uhr, Vox) verschlägt es "die Katze" nebst Gatte Lucas und Tochter Sophia erneut nach Mallorca. Im Exklusiv-Interview mit TV DIGITAL (EVT.: 16.8.) packt die 37-Jährige vorab aus. Daniela Katzenberger über ...... die neue Staffel:"Was gleich bleibt, ist, dass die Zuschauer wieder meine von Natur aus komödiantische Familie zu sehen bekommen. Diesmal zeige ich aber auch erstmals viele Dinge, die überhaupt nicht lustig sind - etwa Sachen, die mit Social Media zu tun haben. Was da abgeht, ist teilweise alles andere als witzig, man denke nur an die Hasskommentare. Ich hatte den Herzenswunsch, das endlich mal zu thematisieren - weil die meisten Leute denken, dass "die Katzenberger" aufgrund ihrer Prominenz und Kohle wahrscheinlich keine Probleme hat."... Hass im Internet:"Wenn meine Kommentarfunktion bei Instagram aktiv wäre, würde man mich zumüllen. Instagram ist wie mein Wohnzimmer, aber ich entscheide selber, wer bei mir auf den Teppich kackt. Leider wissen die Leute nicht, wieviel Macht Worte haben, was mir wiederum selbst sehr bewusst ist, weil ich weiß, dass Millionen von Menschen mitbekommen, wenn ich im Fernsehen etwas sage."... das Dschungelcamp:"RTL könnte zahlen, was sie wollen - ich würde da niemals mitmachen. Denn wenn ich hungrig bin, werde ich zur Diva. Und das möchte ich wirklich niemandem zumuten."... Fehler der Vergangenheit:"Es gab schon Sachen, die scheiße waren - beispielsweise die Augenbrauen auf der Stirn. Aber obwohl das schlimm war, war es letztlich auch irgendwie gut - unterm Strich so ein schlimm-guter Fehler. Und eigentlich gilt das für alles: Wenn ich Fehler gemacht habe, waren sie immer auch für was gut."... den "Playboy":"Mit 40 will ich in den,Playboy'. Bislang habe ich denen immer abgesagt, aber mit 40 ziehe ich mich aus.Erstens, weil 40 für Frauen ein schlimmes Alter ist. Dann sind nämlich viele kurz vor der Menopause und glauben, dass alles Horror wird. Insofern lautet meine Devise: In der Lebensmitte etwas Titte. Und zweitens, weil meine Karriere damit anfing, dass ich damals unbedingt in den,Playboy' wollte und damit keinen Erfolg hatte. Doch seitdem ich erfolgreich bin, fragt der deutsche,Playboy'- seit nunmehr 15 Jahren - kontinuierlich bei mir an. Mit 40 sage ich: Ja!"... ihr Lebensmotto:",Sei schlau, stell dich dumm.' Das war es schon immer. Zu viel IQ ist in meinem Fall geschäftsschädigend. Ich bin schließlich eine Entertainerin und kein Sigmund Freud. Ich bringe Freude."Alle Zitate und Infos nur bei Nennung der Quelle "TV DIGITAL (EVT: 16.8.)" frei.