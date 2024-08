© Foto: Rafael Henrique - picture alliance / ZUMAPRESS.com



Der chinesische Internetgigant Tencent hat sich einen Tag vor den Zahlen von Alibaba mit seinem Geschäftsbericht zu Wort gemeldet. Was Anleger wissen müssen.Der Höhepunkt der US-Quartalssaison ist vorüber. Mit rund 90 Prozent aller im S&P 500 notierten Unternehmen hat ein überwältigender Anteil der größten US-Konzerne seine Geschäftsergebnisse bereits vorgelegt. Dafür nimmt in dieser Woche die Earnings Season chinesischer …