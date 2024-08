DJ EZB harmonisiert Regeln für Kreditsicherheiten

Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Europäische Zentralbank (EZB) hat harmonisierte Regeln für die Mobilisierung und das Management von Sicherheiten veröffentlicht, die in Kreditoperationen des Eurosystems eingesetzt werden können. Wie die EZB mitteilte, sollen diese Regeln sowie Veränderungen in der Allgemeinen Dokumentationen zusammen mit dem Start eines einheitlichen Sicherheitenmanagements (Eurosystem Collateral Management System - ECMS) am 18. November in Kraft treten. "Diese Harmonisierung ist ein wichtiger Schritt hin zu einer europäischen Kapitalmarktunion", heißt es in einer EZB-Pressemitteilung.

Das ECMS ist ein einheitliches System für das Management von Assets, die als Sicherheit in Kreditoperationen des Eurosystems eingesetzt werden. Es löst die unterschiedlichen Systeme der nationalen Zentralbanken des Euroraums ab.

Kontakt zum Autor: hans.bentzien@dowjones.com

DJG/hab/sha

(END) Dow Jones Newswires

August 14, 2024 07:52 ET (11:52 GMT)

Copyright (c) 2024 Dow Jones & Company, Inc.