Kryptowährungen: Möchte die SEC dem Krypto-Markt den Geldhahn abdrehen?

In den letzten Monaten hat sich die SEC ungewöhnlich positiv gegenüber Kryptowährungen eingestellt gezeigt: Nach einem Kampf von über zehn Jahren wurden im Januar 2024 die Bitcoin-Spot-ETFs für den US-Börsenmarkt genehmigt. Im Juli 2024 folgten dann die ersten Ethereum-ETFs, die nun ebenfalls von US-Vermögensverwaltern angeboten werden dürfen. Außerdem wurde mittlerweile das Gerichtsverfahren zwischen der SEC und Ripple Labs - dem Krypto-Unternehmen hinter XRP - beendet (wir berichteten).

Doch jetzt scheint es so, als ob die SEC ihre Haltung - und ihre Strategie - erneut ändern möchte. Denn viele Zeichen deuten jetzt darauf hin, dass die US-Börsenaufsicht einen Blick auf die Geldgeber vieler Krypto-Projekte werfen möchte.

Erste Vorladungen für Venture-Capital-Gesellschaften

Nachdem die SEC in der Vergangenheit bereits einige große Krypto-Unternehmen bezüglich angeblicher Verstöße gegen das Wertpapiergesetz vor Gericht gebracht hatte, widmet sich die Börsenaufsichtsbehörde inzwischen den sogenannten Venture Capitals (VCs) - den Geldgebern hinter vielen Unternehmen. So berichtete das Online-Magazine DL News erst kürzlich, dass bereits die ersten drei VC-Gesellschaften eine Vorladung erhalten haben - möglicherweise im Kontext der SEC-Ermittlungen gegen die Kryptobörse Uniswap. Namen der vorgeladenen VCs wurden bisher allerdings nicht genannt.

Die Venture-Capital-Gesellschaften sind in den USA dafür bekannt, dass sie risikoreiche Investitionen in günstige Krypto-Projekte tätigen und dafür verschiedene Rechte verlangen - unter anderem die Übernahme der Vermarktung. Laut SEC würde sie das zu einem Krypto-Makler machen - und damit könnten VCs als unregistrierte Wertpapierhändler eingestuft werden.

Auch Ari Paul, CIO von BlockTower Capital, erklärte in seinem neuesten Video (siehe oben), dass bereits erste Untersuchungen vonseiten der SEC gegenüber "einer handvoll VCs" gestartet wurden. In seinem Video beschreibt Paul viele VCs sogar als "Pump-and-Dumper" und möchte damit ausdrücken, dass viele VC-Gesellschaften fragwürdige Praktiken nutzen, um sich in der Krypto-Welt zu bereichern. Trotzdem gelten sie gerade in der Krypto-Branche als ein notwendiges Übel, denn viele Projekte sind auf lange Zeit hin geplant und müssen nach einem ersten ICO (Initial Coin Offering) nicht selten zusätzliche Investoren auftreiben, um ihre Arbeit weiterführen zu können.

