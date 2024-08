Vaduz (ots) -Am Mittwoch, 14. August 2024 unterzeichneten Regierungsrätin Dominique Hasler und der Botschafter der Vereinigten Staaten von Amerika für Liechtenstein, Scott C. Miller, eine Absichtserklärung zur Schaffung eines strategischen und wirtschaftlichen Partnerschaftsdialogs. Mit der Erklärung bekennen sich die beiden Staaten zu regelmässigen Treffen auf hoher Beamtenebene und einem noch engeren Austausch zu Themen von bilateralem, globalem und multilateralem Interesse.Mit dem regelmässigen Dialog auf hoher Verwaltungsebene werden die bilateralen Beziehungen zwischen den USA und Liechtenstein gestärkt, indem ein Format geschaffen wird, das die kontinuierliche Weiterverfolgung von Themen von gemeinsamem Interesse erlaubt. Das neue Format bietet eine wichtige Ergänzung zu den zuletzt häufigen Kontakten mit den USA auf Regierungsebene. Dies wird es Liechtenstein ermöglichen, nun auch in einem institutionalisierten Rahmen nationale und aussenpolitische Anliegen zu deponieren.Der Partnerschaftsdialog widmet sich prioritär wirtschaftlichen und strategischen Anliegen und trägt damit der Tatsache Rechnung, dass die engen Wirtschaftsbeziehungen mit den USA eine zunehmend wichtige strategische und sicherheitspolitische Dimension haben. Liechtensteinische Firmen unterhalten mittlerweile rund 7000 Arbeitsplätze in den USA und sind fester Bestandteil wichtiger amerikanischer Lieferketten. Die USA gehören zu den wichtigsten Handelspartnern Liechtensteins.Die Erklärung leistet einen positiven Beitrag zu den bereits ausgezeichneten Beziehungen zwischen Liechtenstein und den USA. Diese konnten bereits im März von diesem Jahr durch die Unterzeichnung einer Absichtserklärung im Bereich der Lehrlingsausbildung vertieft werden.Pressekontakt:Ministerium für Äusseres, Bildung und SportMartin Frick, Leiter Amt für Auswärtige AngelegenheitenT +423 236 60 50martin.frick@llv.liOriginal-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100922115