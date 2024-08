DJ Bundeswehrkaserne Köln-Wahn wegen Sabotageverdachts gesperrt

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Wegen eines Sabotageverdachts ist die Bundeswehrkaserne Köln-Wahn geschlossen worden. Die Bundeswehr bestätigte die Sperrung der Kaserne, machte aber keine näheren Angaben zu den Vorkommnissen. "Das Territoriale Führungskommando der Bundeswehr bestätigt, dass die Bundeswehrkaserne Köln-Wahn in Nordrhein-Westfalen seit dem Morgen des 14. August 2024 geschlossen wurde", hieß es in einer Pressemitteilung.

Derzeit arbeite man zur Aufklärung des Sachverhaltes sehr eng und vertrauensvoll mit den zuständigen Ermittlungsbehörden zusammen. "Bundeswehrangehörigen, die möglicherweise im Zusammenhang mit dem Vorfall zu Schaden gekommen sind, wünschen wir schnelle und vollständige Genesung. Wir bitten um Verständnis, dass wir aufgrund der laufenden Ermittlungen derzeit keine weiteren Angaben zum Sachverhalt machen können", hieß es darin weiter.

Ein Sprecher des Bundesverteidigungsministeriums bestätigte bei einer Pressekonferenz, "dass die Kaserne gesperrt wurde, weil es den Verdacht auf einen Eindringversuch oder ein vollzogenes illegales Eindringen gibt. Auch der Verdacht von Sabotage besteht." Damit seien jetzt die Ermittlungsbehörden befasst, auch der Staatsschutz ermittle. Vonseiten der Luftwaffe habe er bisher noch keinen Hinweis bekommen, dass sich Flugpläne änderten, sagte er zudem auf Nachfrage.

Der Vorsitzende des Bundestags-Verteidigungsausschusses, Marcus Faber (FDP), betonte, er erwarte nach Aufklärung der Ereignisse eine Unterrichtung der Abgeordneten. "Die unklare Faktenlage zum Standort Köln-Wahn wird gerade aufgeklärt und der Ausschuss dann darüber unterrichtet", sagte Faber der Funke-Mediengruppe. Laut Berichten hat es Auffälligkeiten an einem Wasserwerk gegeben, in einem Zaun wurde demnach ein Loch entdeckt. In der Kaserne ist auch die Flugbereitschaft der Bundeswehr untergebracht, die die Dienstreisen der Mitglieder der Regierung durchführt.

