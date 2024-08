Solaris hat einen neuen Auftrag für Wasserstoffbusse aus Frankreich erhalten. Der polnische Hersteller wird in der zweiten Hälfte des Jahres 2025 acht H2-Gelenkbusse des Typs Urbino 18 hydrogen an die Stadt Belfort liefern. Die Fahrzeuge werden Solaris zufolge von der regionalen, öffentlichen Mobilitätsbehörde SMTC ("Syndicat Mixte des Transports en Commun du Territoire de Belfort") erworben, in der die Verkehrsbetriebe aus der Region Belfort zusammengeschlossen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...