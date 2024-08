© Foto: DALL-E



Viele chinesische Internetwerte horten enorme Mengen an Cash. Mit Huya hat sich jetzt ein weiterer zur Ausschüttung einer Mega-Sonderdividende entschlossen.Vor sechs Wochen sorgte der Anbieter der chinesischen Video-Streaming-Plattform DouYo für einen Paukenschlag. Das Unternehmen kündigte eine Sonderdividende in Höhe von 300 Millionen US-Dollar an. Das entsprach für zu diesem Zeitpunkt investierte Anleger einer Dividendenrendite von 77,5 Prozent. Mega-Sonderdividende angekündigt In diese Fußstapfen ist am Dienstag auch Huya getreten. Der Anbieter der gleichnamigen Live-Streaming-Plattform hat ebenfalls eine Sonderdividende angekündigt. Hierfür sollen rund 250 Millionen US-Dollar …