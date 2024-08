Beiersdorf - Luxusgeschäft belastet

Die Aktie von Beiersdorf bildete von März 2022 bis Juni 2024 einen Aufwärtstrend. Seit Mitte Juni befindet sich die Aktie in einer Konsolidierungsphase, die sich in der zweiten Augustwoche sogar noch beschleunigt hat. Zwischen EUR 122,50 und EUR 125 deutet sich eine gewisse Stabilisierung an. Wie tragbar diese angedeutete Bodenbildung ist, wird sich in den kommenden Handelstagen zeigen. Kippt die Aktie unter das jüngste Tief von EUR 122,50 droht eine Forsetzung der Konsolidierung bis EUR 118. Aufatmen können Anleger hingegen frühestens oberhalb der Widerstandsmarke von EUR 129,15. Bei einem Ausbruch über diese Marke besteht die Chance auf eine Erholung bis EUR 135,70 (200-Tage-Durchschnittslinie) und im weiteren Verlauf bis EUR 138,75.