Hanshow, ein weltweit führendes Unternehmen in der Entwicklung und Herstellung von elektronischen Regaletiketten (ESLs) und digitalen Ladenlösungen, gibt mit Stolz seine Anerkennung als Sample Vendor im Gartner Hype Cycle for Retail Technologies, 2024, in der Kategorie Smart Shelf sowie im Gartner Hype Cycle for Wireless Technology, 2024, in der Kategorie Bluetooth ESL bekannt. Die Gartner Hype Cycle-Berichte bewerten den Reifegrad und die Akzeptanz verschiedener Einzelhandels-Technologien und bieten wertvolle Einblicke für Einzelhandels-CIOs, um fundierte Investitionsentscheidungen zu treffen.

Laut dem 2024 Hype Cycle-Bericht für Einzelhandelstechnologien "können intelligente Regale wichtige Echtzeitinformationen über die Verfügbarkeit im Laden liefern, die betriebliche Effizienz steigern, Kunden und Mitarbeiter bei der Entdeckung von Produkten unterstützen und zu Internet-of-Things (IoT)-basierten Echtzeit-Überwachungsfunktionen im Laden beitragen. Daten aus intelligenten Regalen können Einzelhändler in die Lage versetzen, ein reichhaltigeres Einkaufserlebnis zu schaffen, den Umsatz zu steigern und erhebliche Effizienzgewinne im Ladenbetrieb zu erzielen."

Hanshows intelligente Regaltechnologie und ESLs sind als Innovationen mit hohem Nutzen positioniert, die innerhalb der nächsten fünf bis zehn Jahre ausgereift sein werden und eine breite Akzeptanz finden werden. Die intelligenten Regallösungen von Hanshow integrieren eine fortschrittliche SaaS-IoT-Management-Plattform mit Geräten wie ESLs und digitalem Marketing, um Bestandsmanagement in Echtzeit, dynamische Preisgestaltung und Kundenbindung zu ermöglichen.

Hanshow wurde auch als Beispielanbieter im Hype Cycle 2024 for Wireless Technologies in der Kategorie Bluetooth ESL anerkannt. Bluetooth ESLs werden in dem Bericht als bedeutende Innovation hervorgehoben eine aufstrebende Technologie mit einer hohen Nutzenbewertung, von der erwartet wird, dass sie innerhalb von zwei bis fünf Jahren den Mainstream erreicht.

Diese Funktionen verbessern die Effizienz der Abläufe in den Geschäften erheblich und steigern das allgemeine Einkaufserlebnis und die betriebliche Effizienz. ESLs werden für ihre Fähigkeit anerkannt, datengesteuerte Preis- und Produktinformationsaktualisierungen in Echtzeit zu ermöglichen, was für Einzelhändler, die ihre digitalen und physischen Kanäle synchronisieren möchten, von entscheidender Bedeutung ist. Die Aufnahme als Sample Vendor in diesen Gartner Hype Cycle-Berichten unterstreicht Hanshows Position als führender Innovator in der Branche.

"Wir fühlen uns geehrt, von Gartner als Sample Vendor im 2024 Hype Cycle for Retail Technologies und 2024 Hype Cycle for Wireless Technologies anerkannt zu werden", sagte Shiguo Hou, CEO von Hanshow. "Diese Anerkennung bestätigt unsere Bemühungen, Pionierarbeit bei digitalen Ladenlösungen zu leisten, die Einzelhändlern helfen, ihre Abläufe zu optimieren, die Kundenbindung zu verbessern und nachhaltiges Wachstum zu erzielen."

Über Hanshow

Hanshow ist einer der Weltmarktführer in der Entwicklung und Herstellung von elektronischen Regaletiketten und digitalen Ladenlösungen. Das Unternehmen bietet seinen Kunden verschiedene kundenspezifische IoT-Touchpoints und digitale Ladenlösungen, die kundenorientierte Erkenntnisse liefern. Hanshows Lösungen haben einer großen Anzahl von Geschäften in mehr als 50 Ländern und Regionen geholfen, ihre Abläufe zu rationalisieren, Preisstrategien zu optimieren und Kunden ein persönlicheres Erlebnis zu bieten. Mehr unter: www.hanshow.com

Gartner Haftungsausschluss

Gartner, Hype Cycle for Retail Technologies, 2024, Analyse von Sandeep Unni, Max Panther Hammond, veröffentlicht am 29. Juli 2024

Gartner, Hype Cycle for Wireless Technologies, 2024, Analyse von Nick Jones, veröffentlicht am 5. August 2024

Gartner unterstützt keinen der in seinen Forschungspublikationen dargestellten Anbieter, Produkte oder Dienstleistungen und rät Technologieanwendern nicht, nur die Anbieter mit den höchsten Bewertungen oder anderen Bezeichnungen auszuwählen. Die Forschungspublikationen von Gartner geben die Meinung der Forschungsorganisation von Gartner wieder und sollten nicht als Tatsachenbehauptungen ausgelegt werden. Gartner lehnt jede ausdrückliche oder stillschweigende Gewährleistung in Bezug auf diese Studie ab, einschließlich jeglicher Gewährleistung der Marktgängigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck.

