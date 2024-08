Köln (ots) -Zu Ehren des Landesgeburtstags veranstaltet die Landesregierung Nordrhein-Westfalen alle zwei Jahre ein zweitägiges Bürgerfest. Die Gastgeberin des Nordrhein-Westfalen-Tages ist in diesem Jahr die Stadt Köln. Unter dem Motto "Gemeinsam verbunden - Generation NRW" gibt es auf der 2,5 Kilometer langen Feiermeile am Rheinufer ein abwechslungsreiches Programm.Besucher:innen können hier auch dem WDR begegnen: Der WDR überträgt live das NRW Sommerkonzert vom Roncalliplatz, moderiert von Anna Planken. Und auf den Harry-Blum-Platz im Rheinauhafen kommen die Maus und das Team der Lokalzeit aus Köln.Das Programm im Einzelnen:WDR Fernsehen und WDR 3 senden am 17. August live um 20.15 Uhr das NRW Sommerkonzert vom Roncalliplatz am Kölner Dom.Ein Highlight des Nordrhein-Westfalen-Tages ist das Open-Air-Konzert vor dem Kölner Dom. Unter der Leitung von Frank Beermann spielt die Nordwestdeutsche Philharmonie aus Herford die schönsten und populärsten Melodien aus Filmmusik, Klassik und Oper. Als Solist:innen treten auf: der weltweit gefeierte Tenor Joseph Calleja und die ebenso gefeierte Sopranistin Ruzan Mantashyan, die Geigenvirtuosin Sayaka Shoji und das Berliner Saxophonquartett clair-obscur. Zudem wird einer der größten Opernkomponisten besonders geehrt: Denn vor 100 Jahren starb Giacomo Puccini. Aus seinen größten Opern "La Bohéme" und "Tosca" werden die mitreißendsten Arien geboten. Außerdem ist das NRW Sommerkonzert zu den Sternen unterwegs: mit Filmmusik von John Williams für "Superman" und einem absolut virtuosen Geigenstück von Niccolò Paganini. Durch das Konzert führt die WDR-Moderatorin Anna Planken.Vielfältig ist auch das Programm am Stand des WDR (Info Cube auf dem Harry-Blum-Platz im Rheinauhafen Köln).Die Lokalzeit-Moderatorinnen Janine Breuer-Kolo und Julia Kleine freuen sich darauf, mit den Besucher:innen ins Gespräch zu kommen. Die Reporter:innen Manuela Klein, Friederike Müllender und Jochen Hilgers beantworten Fragen und hören zu, welche Themen und Geschichten die Menschen im Land bewegen. Außerdem gibt Redaktionsleiter Thomas Reinke Einblick in die Arbeit des WDR Studios in Köln."Stimmt's oder stimmt's nicht?" - Maus-Reporterin Insa Backe beschäftigt sich damit, wie man Falschmeldungen entlarven kann und stellt unter anderem die drei Fake-News-Checkpoints vor. Und schließlich können sich alle Maus-Fans auf ein persönliches Treffen mit der Maus freuen.Besuchen Sie auch die WDR-Presselounge: presse.WDR.dePressekontakt:WDR Kommunikationkommunikation@wdr.deTelefon: 0221 220 7100Original-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7899/5843632