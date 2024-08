rhion.digital präsentiert eine neue Hausratversicherung, die Versicherungsmaklern und ihren Kunden insbesondere im Premiumbereich erweiterte Leistungen bietet. Am Wohnflächenmodell hält der Versicherer dabei weiterhin fest, erweitert aber die Quadratmeterzahl. Die Hausratversicherung der rhion.digital gibt es in den Linien Standard, Plus und Premium. Dazu bietet der Versicherer weitere optionale Gefahreneinschlüsse und individuelle Zusatz-Bausteine. Nun gibt es zahlreiche Neuerungen.

Den vollständigen Artikel lesen ...