Die mit Spannung erwarteten Inflationsdaten aus den USA sind da. Im Juli ist die Teuerung etwas geringer ausgefallen als im Vorfeld erwartet. Der DAX baut sein Plus, das er bereits im Vorfeld verzeichnet hat, entsprechend leicht aus. Auch an der Wall Street dominieren bei den Futures die grünen Vorzeichen.Die Verbraucherpreise sind im Juli zum Vorjahr um 2,9 Prozent gestiegen, teilte das US-Arbeitsministerium mit. Damit ist die Rate so niedrig wie seit März 2021 nicht mehr. Am Markt war damit gerechnet ...

