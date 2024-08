EQS-Ad-hoc: Marinomed Biotech AG / Schlagwort(e): Insolvenz/Unternehmensrestrukturierung

14.08.2024

Korneuburg, Österreich, 14. August 2024 - Die Marinomed Biotech AG (VSE:MARI) gibt bekannt, dass das Landesgericht Korneuburg am 14. August 2024 auf Antrag der Marinomed Biotech AG das Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung eröffnet hat. Die Gesellschaft erwartet eine baldige Wiederaufnahme des Handels der Marinomed-Aktien sowie einen Wechsel in den standard market continous an der Wiener Börse. +++ Ende der Ad-hoc-Mitteilung +++



