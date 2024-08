HAMBURG (dpa-AFX) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat Cancom nach Zahlen von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 41,30 auf 32,00 Euro gesenkt. Das zweite Quartal des IT-Dienstleisters habe die Erwartungen knapp verfehlt, schrieb Analyst Tim Wunderlich in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Da eine Erholung im zweiten Halbjahr eher unwahrscheinlich sei, gebe es Risiken für den Ausblick. Angesichts der kurzfristig negativen Nachrichtenlage sei es für einen Einstieg in den Wert noch zu früh./mf/ck

