Die Aktien von Luxusmodehändler Victoria's Secret sind am Mittwoch gefragt. Wie am Tag zuvor Starbucks tauscht das Unternehmen seine Chefetage aus.Nur einen Tag nach dem spektakulären Wechsel an der Spitze der kriselnden Kaffeekette Starbucks, die den überaus erfolgreichen CEO von Chipotle Mexican Grill abwerben konnte, ist die Wall Street um die nächste kursträchtige Personalrochade reicher. CEO muss gehen, designierte Chefin überzeugt den Markt Wie der Luxusmodehändler Victoria's Secret am Mittwochmittag mitteilte, wird der amtierende Chef Martin Waters zum 31. August abgesetzt. Damit endet seine Karriere bei der auf Unterwäsche spezialisierten Einzelhandelskette, nachdem sie dort …