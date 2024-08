Hamburg (ots) -stellenwerk verkündet zu August 2024 eine umfassende Neuausrichtung unter dem Zeichen eines groß angelegten Relaunchs samt neuem Markendesign. Neben graphischen, inhaltlichen sowie nutzerseitigen Anpassungen wird es zudem eine komplett neue Suche geben. Zusätzlich werden die Weichen für viele darauffolgende Weiterentwicklungen gestellt. Das grundsätzliche Geschäftsmodell wird dabei jedoch nicht verändert: stellenwerk unterstützt als führendes Hochschul-Jobportal Studierende und Absolvent:innen bei der Jobsuche, fungiert als Bindeglied zwischen Hochschule und Wirtschaft und bietet eine Vielzahl von Jobangeboten direkt an Hochschulen sowie Nebenjobs von Privatpersonen an.In einer Zeit, in der sich die Anforderungen des Marktes und die Bedürfnisse der Zielgruppen kontinuierlich verändern, erkennt stellenwerk die Notwendigkeit, seine Wettbewerbsfähigkeit zu stärken und das Produkt kontinuierlich zu optimieren. "Mit dem Relaunch der Webseite und einem zeitgemäßen Branding werden wir unsere einzigartige Positionierung als kompetenter Partner für Studierende, Unternehmen und Hochschulen weiter ausbauen.", sagt Jens Portmann, Geschäftsführer der Universität Hamburg Marketing GmbH.Der Rebrand spiegelt nicht nur aktuelle Trends wider, sondern markiert durch die frische Markengestaltung auch eine strategische Neuausrichtung des Unternehmens. "Mit dem Launch möchten wir verstärkt auf die Bedürfnisse unserer Studierenden-Zielgruppe eingehen und unser Angebot noch stärker auf diese ausrichten", erklärt Portmann. "Gleichzeitig werden wir eine verkürzte und vereinfachte Buchung für die Unternehmen einführen, inklusive zusätzlicher Employer Branding Produkte wie Advertorials."Ein wichtiger Bestandteil dieser Neuausrichtung ist die Einführung eines gänzlich neu entwickelten Frontends, welches sich an aktuellen technischen Standards orientiert.Über stellenwerkDas Hochschul-Jobportal stellenwerk ist eine Marke der Universität Hamburg Marketing GmbH und mit bundesweit 18 Hochschulpartner:innen und dem studierendenWERK BERLIN ein speziell auf den akademischen Nachwuchs ausgerichtetes Produkt. Als kompetenter Partner unterstützt stellenwerk Studierende seit über 16 Jahren bei der Jobsuche in jeder Phase des Studiums und bietet Angebote für Werkstudierendenjobs, Praktika, private Nebenjobs sowie Angebote für Absolvent:innen (First-Level-Positions, Junior-Stellen, Traineeships) und Jobs an ihrer Hochschule. Zusätzlich veranstaltet das Portal jährlich spannende Recruiting-Events, wie beispielsweise die stellenwerk Jobmesse auf dem Campus der Universität Hamburg.Sie sind auf der Suche nach jungen Talenten für Ihr Unternehmen? Finden Sie ihr Personal auf stellenwerk.de.Pressekontakt:Fiona MoertterHead of Marketingpresse@uhhmg.deOriginal-Content von: UHHMG GmbH I stellenwerk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/169812/5843691