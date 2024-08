Der vor allem in der Corona-Krise groß auftrumpfende Kochboxen-Konzern Hellofresh kämpft mit einer schwächelnden Nachfrage und steigenden Kosten. Das schlägt sich in den jüngsten Zahlen der Firma deutlich nieder. Hellofresh steigert im abgelaufenen Quartal den Umsatz, aber nur gering. Gleichzeitig meldet der Essenslieferant einen Ergebnisrückgang. Der Grund ist hausgemacht. HelloFresh gehört weiter zu den beliebtesten Aktien in Deutschland - auch beim Smartbroker + , dem Gewinner unseres Broker-Tests. ...

