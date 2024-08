NEW YORK (dpa-AFX) - Nach den deutlichen Kursgewinnen am Vortag ist die Luft an den US-Börsen am Mittwoch dünner geworden. Der abgeschwächte Preisauftrieb in den Vereinigten Staaten brachte keine großen Impulse mehr. Bereits am Vortag hatte die Veröffentlichung der Erzeugerpreise die Hoffnung gestützt, dass bald eine Zinssenkung der US-Notenbank Fed kommt.

Der Leitindex Dow Jones Industrial, der zuletzt mit seiner Erholung hinterher hinkte, legte nach einer halben Handelsstunde um 0,13 Prozent auf 39.818,27 Punkte zu. Andere Indizes hatten in den vergangenen Tagen einen besseren Lauf und lagen nun knapp im Minus. Der marktbreite S&P 500 gab im frühen Handel um 0,13 Prozent auf 5.427,39 Zähler nach. Für den von großen Tech-Werten dominierten Nasdaq 100 ging es um 0,43 Prozent auf 18.924,46 Punkte bergab.

Die Verbraucherpreise waren im Juli zum Vorjahresmonat um 2,9 Prozent gestiegen, nachdem die Rate im Vormonat 3,0 Prozent betragen hatte. Volkswirte hatten nicht mit einer Änderung gerechnet. "Alles in allem werden die Zinssenkungserwartungen, die als erhöht zu bezeichnen sind, wohl nicht geschmälert", schrieb Volkswirt Ralf Umlauf von der Landesbank Hessen-Thüringen./tih/he

