3 Gründe für eine XRP-Kursexplosion: Jetzt in die Ripple-Währung investieren?

Derzeit ist die Kryptowährung XRP wieder in aller Munde, denn einige Ereignisse sprechen dafür, dass der Coin von Ripple Labs schon bald eine enorme Kursexplosion erfahren wird. Wir erklären, welche drei Gründe diese These unterstützen und warum interessierte Krypto-Anleger in den kommenden Wochen den Markt besonders genau beobachten sollten.

Grund #1: Ripple Labs gewinnt Rechtsstreit mit SEC

Bereits seit einigen Monaten standen die Zeichen gut, dass das Gerichtsverfahren zwischen der US-amerikanischen Börsenaufsicht SEC und Ripple Labs ein Ende finden könnte - und zwar mit positivem Ausgang für das XRP-Unternehmen. Tatsächlich kam es letzte Woche zu einem Ende des Rechtsstreits (wir berichteten), wobei die vorsitzende Richterin Analisa Torres das Strafmaß festlegte: Mit einer Zahlung von knapp über 125 Millionen US-Dollar sieht sich Ripple Labs als klarer Gewinner - und das nicht zu Unrecht. Denn die SEC hatte eine Strafe von 2 Milliarden US-Dollar gefordert.

Das Ergebnis sorgte auch sofort dafür, dass der XRP-Kurs zumindest zwischenzeitlich stark angestiegen ist. Langfristig dürfte das Ende des Gerichtsverfahrens das Vertrauen der Anleger stärken und könnte mehr und mehr Nutzer in das Ökosystem ziehen. Dies alleine könnte in den kommenden Wochen zu einem merklichen Kursaufschwung führen.

Grund #2: Vereinigte Arabaische Emirate nutzen Ripple für Öl-Deal

Bereits am 07. August hatte Ripple Labs in einem Blog-Post angekündigt, dass eine Zusammenarbeit mit den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) geplant sei. Diesbezüglich erklärte Brad Garlinghouse, CEO von Ripple Labs:

"Die VAE sind eine der fortschrittlichsten Regionen weltweit, wenn es darum geht, regulatorische Klarheit für lizenzierte Firmen zu schaffen, die Krypto-Assets anbieten, und ein Umfeld zu fördern, in dem die nächste Generation von Finanzinnovationen gedeihen kann."

Im Zuge der neuen Kooperation wurde nun tatsächlich der erste Öl-Deal zwischen den VAE und Indien durchgeführt. Historisch betrachtet wurden solche Deals immer in US-Dollar durchgeführt, doch diesmal nutzte Indien eigene Indische Rupie, um über das Ripple-Netzwerk den entsprechenden Betrag zu versenden. Dies ist ein großer Meilenstein in der Geschichte von Ripple Labs und könnte wegweisend für kommende Veränderungen am Finanzmarkt sein.

Grund #3: Bullenmarkt könnte im Herbst beginnen

Historische Daten belegen: Der August ist häufig einer der schwächsten - oder gar der schwächste - Monat in der Finanzwelt. Viele Anleger nutzen die heißen Tage, um Urlaub zu machen, Zeit mit Familie und Freunden zu verbringen und ihre Gelder für andere Dinge auszugeben, als für neue Investitionen. In der Regel ändert sich dies wieder ab September, wenn nach und nach vergleichsweise mehr Gelder in den Krypto-Markt fließen.

Der Ripple (XRP) Kurs der letzten 30 Tage (Quelle: CoinMarketCap)

Obwohl XRP im Monatsüberblick immerhin mit 9,07 % im Plus liegt und aktuell zu einem Preis von 0,5782 US-Dollar gehandelt wird, könnte also im nächsten Monat ein neuer Bullenmarkt beginnen. Dafür spricht auch die Tatsache, dass die US-amerikanische Notenbank - die Federal Reserve - dann den Leitzins senken könnte. Dieser liegt derzeit bei einem hohen Niveau von 5,5 %. Eine Senkung könnte dem Krypto-Markt neuen Schwung verleihen und auch XRP zu einem stärkeren Kursaufschwung verhelfen.

Doch nicht nur Ripple dürfte von diesem Aufschwung profitieren. Immer mehr Anleger überprüfen derzeit neue Presale-Projekte, die mit einem ähnlichen hohen Potenzial wie XRP locken. Allen voran konnte in den letzten Wochen PlayDoge ($PLAY) auf sich aufmerksam machen, denn das Krypto-Projekt kombiniert Nostalgie mit modernen Web3-Ideen.

Über 6 Millionen US-Dollar gesammelt: PlayDoge-Presale ist ein voller Erfolg

In den 1990er-Jahren konnten Tamagotchis - kleine, digitale Haustiere aus Japan - die Welt erobern und sich über 82 Millionen Mal verkaufen. Nun möchte PlayDoge die putzigen Tiere erneut populär machen und setzt dafür auf eine Mischung aus moderner Web3-Technologie und nostalgischer 2D-Pixel-Grafik sowie der klassischen 8-Bit-Musik.

Als Play-to-Earn-Mobile-Game können interessierte Spieler PlayDoge nach dem Launch kostenlos via dem Google Play Store oder dem Apple App Store herunterladen und sofort loslegen. Wenn Sie sich gut um ihre neuen Haustiere kümmern, winkt hierfür eine Belohnung in Form von $PLAY-Zahlungen.

Ebenfalls interessant: Als ERC-20-Token lässt sich PlayDoge schon jetzt in einem offiziellen Staking-Programm nutzen, das eine jährliche prozentuale Rendite (APY) von 76 % bietet. Mittlerweile wurden über 6 Millionen US-Dollar im Presale gesammelt, weshalb PlayDoge schon jetzt eines der erfolgreichsten Projekte des laufenden Jahres gilt.

